(AGENPARL) – gio 12 agosto 2021 LA CULTURA ANCORA PROTAGONISTA DELL’ESTATE JESOLANA

DOMANI CACCIARI PRESENTA “LE SETTE PAROLE DI CRISTO”

Jesolo si conferma città della cultura, località che anche nel periodo estivo è capace di organizzare eventi che promuovono la conoscenza. Proseguono gli incontri con gli autori della rassegna “Jesolo Libri”, organizzata dall’assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Civica della località balneare, con il professor Massimo Cacciari per la presentazione del volume Le sette parole di Cristo scritto a quattro mani con il maestro Riccardo Muti. L’evento si terrà domani, venerdì 13 agosto, in Piazza Marconi con inizio alle ore 21.

