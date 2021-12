(AGENPARL) – ven 10 dicembre 2021 BONIFICA ORDIGNI BELLICI, CIRCOLAZIONE SOSPESA SU VIA FRANCESCATA

Firmata dal sindaco Zoggia l’ordinanza che sospende la circolazione su via Francescata per martedì 14 dicembre, dalle 10 alle 13, per consentire le operazioni di bonifica di ordigni bellici rinvenuti nei comuni di Jesolo e San Donà di Piave

Anche il Comune di Jesolo sarà coinvolto martedì 14 dicembre dalle operazioni per la bonificae intertizzazione di alcuni ordigni bellici rinvenuti nelle scorse settimane nei territori di Jesolo e San Donà di Piave. Per l’occasione sono state individuate opportune misure a tutela della popolazione residente in prossimità dell’area individuata per lo svolgimento degli interventi.

Ufficio stampa Città di Jesolo

Meneghini & Associati

Città di Jesolo

