(AGENPARL) – gio 05 agosto 2021 Questura di Bolzano Quästur Bozen

Ufficio Stampa

Presseamt

COMUNICATO STAMPA

ARRESTO SOGGETTO TROVATO IN POSSESSO DI UN CHILOGRAMMO DI

COCAINA E DI QUASI 6 MILA EURO IN CONTANTI

Arresto giovane di etnia albanese di 30 anni (B.E. le sue iniziali) trovato in

possesso, a seguito di perquisizione locale e personale, di grammi 966 di

cocaina, nr.1 bilancino di precisione, una macchinetta conta-banconote, vario

materiale per il confezionamento della droga e la somma in contanti di euro

5.510,00 ritenuta il provento della vendita di droga.-

Personale in servizio presso l’Unità Specializzata Antidroga e contrasto al

crimine diffuso della Squadra Mobile della Questura di Bolzano, effettuava,

congiuntamente a militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Bolzano

tutta una serie di verifiche nei confronti di un soggetto di 30 anni di etnia

albanese.

In particolare la presenza dell’individuo era stata segnalata da condomini

residenti in uno stabile di questa via Druso, nei tunnel sotterranei di accesso ai

vari garage.

Un apposito servizio di osservazione in zona effettuato nei giorni scorsi

permetteva di verificare come il giovane, residente nel quartiere Don Bosco,

accedeva in un garage a lui non direttamente conducibile.

Nel corso di tutta la giornata di ieri personale della Squadra Mobile della

Questura di Bolzano e militari della GdF della Compagnia di Bolzano

effettuavano un servizio di osservazione che permetteva l’esatta

identificazione del soggetto una volta che si accingeva a lasciare il garage. Lo

stesso, ricorrendone i presupposti di Legge, veniva sottoposto a perquisizione

personale che dava esito positivo in quanto all’interno del suo marsupio veniva

sequestrato un involucro con all’interno 52 grammi di cocaina. Una successiva

e meticolosa perquisizione effettuata con l’ausilio di Unità Cinofila della G.d.F.

portava al sequestro di ulteriori 14 confezioni di droga di analoga sostanza del

peso complessivo di 916 grammi abilmente occultate all’interno del garage

monitorato, un bilancino di precisione e materiale vario per il

frazionamento/confezionamento degli involucri. Le operazioni di ricerca estese

all’attuale residenza del fermato portavano al sequestro della somma di euro

5.510,00 ritenuta il provento della vendita di altra droga e di una macchinetta

conta-banconote.

Lo stupefacente sottoposto ad un primo esame “narcotest” dava immediata

reazione “positiva” per la cocaina e pertanto si ritiene che lo stupefacente si

presenti con un elevato principio attivo. La droga, una volta immessa sul

/home/nsafe/files/613fc68f59114a5782f7b359bf527ea4

Questura di Bolzano Quästur Bozen

🔊 Listen to this