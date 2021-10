(AGENPARL) – sab 23 ottobre 2021 airitaly: Cucca (Iv), “impegno per sostenere lavoratori dimenticati”

“Questa mattina ad Olbia ho incontrato una delegazione di lavoratori di Airitaly: la situazione è molto complessa, poiché fra due mesi, se non si interviene, l’azienda provvederà al licenziamento di 1400 persone”. Così Giuseppe Luigi Cucca, Vicepresidente di Italia Viva in Senato.“Occorre prevedere un sostegno, magari sulla scia di quanto fatto per Ailitalia, affinché in questa fase di lenta ripresa del trasporto aereo questi lavoratori abbiano il tempo di ricollocarsi sul mercato” conclude Cucca.

