A Fiorano Modenese ripartono FabLab e FREEPOWER!

Terminata l’estate, tante iniziative per intrattenere in maniera educativa e interattiva i più piccoli

A Casa Corsini riparte il FabLab Junior! Lo spazio del Comune di Fiorano Modenese dedicato alle nuove tecnologie propone per settembre quattro appuntamenti gratuiti per diverse fasce di età, che spaziano dalla robotica all’intelligenza artificiale. Questi laboratori sono promossi dall’Amministrazione fioranese in collaborazione con l’associazione Lumen, e col sostegno della Fondazione di Modena.

Giovedì 9 settembre c’è il laboratorio di progettazione e costruzione per piccoli architetti “La tana” (6 – 9 anni), mentre martedì 14 tocca a “Lego Challenge”, gare e sfide di ingegno e velocità per ragazze e ragazzi dai 9 agli 11 anni. Mercoledì 22 c’è “Japanese Origmi” per costruire fantastiche farfalle (6 – 9 anni). L’ultimo appuntamento, in collaborazione con Ammagamma – Artificial intelligence solutions, è “Lab IA – ML e Robot”: verrà realizzato un sistema di intelligenza artificiale per pilotare i robot (10 – 11 anni). Tutti i laboratori sono in programma alle ore 17.

Inoltre, martedì 7 settembre torna al FabLab Junior di Fiorano Modenese la formazione gratuita in presenza per insegnanti e educatori interamente dedicata alle nuove tecnologie e alle robotica. A partire dalle 14,30 e fino alle 18,30 si lavorerà con coding e Ozobot, si imparerà a utilizzare Cubetto, a programmare con Lego robot, a sperimentare tinkering e robotica educativa a beneficio dei più giovani

Il 30 agosto è ripartita un’altra importante realtà educativa fioranese: il FREEPOWER! Dal 30 agosto al 17 settembre tutti i martedì, mercoledì e venerdì, dalle 16 alle 19, vi aspetta un ricco programma di attività presso l’oratorio San Filippo Neri di Fiorano Modenese o in altri punti della città, alla scoperta del nostro territorio. I prossimi appuntamenti saranno martedì 7 e venerdì 10 settembre; mentre mercoledì 8 tutti in festa per la tradizionale ricorrenza fioranese.

La settimana trascorsa i ragazzi hanno già iniziato a ritrovarsi. Martedì hanno trascorso insieme un pomeriggio di giochi; mercoledì sera un aperitivo e un film insieme; venerdì camminata alla scoperta delle Salse di Nirano insieme a due guide ecologiche. Tante altre le attività in programma!

Fiorano Modenese, 6 settembre 2021

