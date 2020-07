COMUNICATO REGIONE: WELFARE. SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI, ARRIVANO LE LINEE GUIDA NAZIONALI. LA VICEPRESIDENTE SCHLEIN: “GRAZIE AL LAVORO SVOLTO ASSIEME AL SISTEMA REGIONALE, ALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E AL GOVERNO POTREMO RIPRENDERE LE ATTIVITà IN SICUREZZA DI NIDI E MATERNE A INIZIO SETTEMBRE, MANTENENDO ALTI GLI STANDARD QUALITATIVI REGIONALI DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA”

(AGENPARL) – ven 31 luglio 2020 Logo Regione

Emilia-Romagna

Giunta Regionale – Agenzia di informazione e comunicazione

Prot. N. 960/2020

Data 31/07/2020

All’attenzione dei

– Capi redattori

Welfare. Sistema educativo 0-6 anni, arrivano le Linee guida nazionali.

La vicepresidente Schlein: “Grazie al lavoro svolto assieme al sistema

regionale, alla Conferenza delle Regioni e al Governo potremo

riprendere le attività in sicurezza di nidi e materne a inizio

settembre, mantenendo alti gli standard qualitativi regionali dei

servizi per la prima infanzia”

La Conferenza Unificata approva le Linee Guida nazionali per la

riapertura dei servizi educativi per l’infanzia (0-6) da settembre

Bologna – “Finalmente la Conferenza Unificata ha approvato le Linee

Guida nazionali per la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia

(0-6). Abbiamo lavorato molto in queste settimane, con il sistema

regionale, con la Conferenza delle Regioni e con il Governo per far

uscire entro questa settimana indicazioni chiare su come organizzare le

riaperture di nidi e materne a inizio settembre”.

Così la vicepresidente e assessora al Welfare, Elly Schlein, commenta

il provvedimento che consentirà l’avvio delle attività, a partire

dall’inizio di settembre, per i bimbi tra i 0 e 6 anni d’età.

“Un ringraziamento particolare alla viceministra Anna Ascani- aggiunge

Schlein- con cui abbiamo collaborato per la stesura delle Linee Guida

0-6 e per far sì che entro questa settimana, come promesso, gli enti

gestori pubblici e privati avessero indicazioni chiare per organizzarsi

e consentire la ripartenza dei servizi educativi, ma anche per dare

alle famiglie certezza che i loro figli possano essere riaccolti nei

nidi e nelle materne, a partire da inizio settembre”.

“A questo obiettivo- sottolinea la vicepresidente-, abbiamo sempre

lavorato e continueremo a lavorare coi Comuni, i gestori e l’Ufficio

scolastico regionale, perché i più piccoli possano rientrare nei loro

percorsi educativi in sicurezza, ritrovando il sorriso e la socialità”.

/ Ti.Ga.

Tutte le notizie su www.regione.emilia-romagna.it, i comunicati nella

sezione ‘Agenzia di informazione e comunicazione’.

🔊 Listen to this