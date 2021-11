(AGENPARL) – ven 19 novembre 2021 [Regione Emilia-Romagna]

Vaccinazioni anti-Covid. Anticipo terza dose 40-59enni a lunedì 22 novembre, prenotazioni non in farmacia

Ancora in fase di definizione l’accordo che permetterà la prenotazione direttamente nelle farmacie dove la terza dose verrà somministrata

Bologna – Rispetto alla comunicazione precedente sull’anticipo a lunedì 22 novembre delle somministrazioni delle terze dosi per i 40-59enni che abbiano completato il primo ciclo da almeno sei mesi, si precisa che la prenotazione non si potrà effettuare nelle farmacie.

E’ infatti ancora in fase di definizione l’accordo che permetterà la prenotazione direttamente nelle farmacie dove la terza dose verrà somministrata. Allo stesso modo, si sta definendo, anche a livello locale, l’intesa per il coinvolgimento fattivo dei medici di medicina generale.

