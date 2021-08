(AGENPARL) – sab 28 agosto 2021 SCHEDA ALLEGATA / La formazione dei farmacisti vaccinatori, la collaborazione con i medici e la logistica

La formazione dei farmacisti vaccinatori e la collaborazione con i medici

Una componente fondamentale dell’accordo è l’attività di formazione per i farmacisti vaccinatori, che è articolato in tre fasi. Il primo corso, quello base, è stato offerto dall’Istituto Superiore di Sanità; il secondo, definito ‘integrativo’, è stato organizzato sempre dall’ISS insieme all’Ordine dei farmacisti e ha fornito le specifiche competenze sulla preparazione e somministrazione dei vaccini; il terzo infine è l’attività formativa pratica che il farmacista ha svolto presso un hub vaccinale della regione sotto la supervisione di un tutor.

Nel caso il vaccinando, in fase di anamnesi, risponda con sì o non so anche a solo una delle domande sui fattori di rischio, il farmacista provvederà a indirizzarlo al medico curante o a un hub vaccinale per una analisi più approfondita. Allo stesso modo, il cittadino dovrà rivolgersi al proprio medico anche nel caso in cui si registrino reazioni avverse significative alla prima dose ricevuta in farmacia.

In generale, la collaborazione tra farmacisti vaccinatori e tutti gli attori del sistema sanitario regionale sarà massima: grazie ad accordi definiti a livello di singole Aziende sanitarie, il farmacista, nella fase di valutazione dell’idoneità del cittadino e di esecuzione della vaccinazione, può confrontarsi con il personale medico, preferibilmente il medico di medicina generale dell’assistito, ma anche un collega della continuità assistenziale o un altro medico, ad esempio quelli coinvolti nei servizi degli hub vaccinali.

Con i corsi di formazione per i farmacisti somministratori da una parte e la disponibilità al supporto di medici di medicina generale e Aziende sanitarie dall’altra, le vaccinazioni in farmacia avverranno così nel rispetto degli stessi standard di massima sicurezza, che hanno fin dagli inizi contraddistinto il lavoro della macchina vaccinale emiliano-romagnola.

Al farmacista spettano anche i compiti di inserire tempestivamente nell’anagrafe vaccinale i dati relativi alla somministrazione eseguita, di conservare tutti gli atti per gli stessi tempi stabiliti per le Aziende sanitarie e di fornire al cittadino l’attestazione di avvenuta vaccinazione.

La logistica e gli standard dei locali

Le farmacie e i farmacisti sono tenuti a rispettare tutti gli iter e gli standard della campagna vaccinale: dalla predisposizione adeguata degli spazi al rispetto dei diversi step, dall’anamnesi fino all’osservazione post inoculazione passando per la disponibilità di una serie di strumenti sanitari di primo soccorso, compresi alcuni farmaci o dispositivi medici che il farmacista deve essere in grado di fornire tempestivamente agli operatori sanitari chiamati per intervenire in caso di complicazioni. L’Asl di riferimento provvederà a effettuare controlli a campioni, qualora ritenuti necessari, per verificare l’idoneità degli strumenti e dei locali.

Dal punto di vista della logistica, i farmacisti potranno scegliere se effettuare le vaccinazioni in un locale all’interno della farmacia, che deve essere separato dagli spazi destinati alle attività ordinarie, o negli spazi normalmente utilizzati dalla farmacia, ma solo negli orari di chiusura, oppure in apposito locale esterno separato dalla farmacia. /JF

