Università. Laura Ramaciotti nuova Rettrice dell’Università di Ferrara. È la prima donna alla guida di un Ateneo in Emilia-Romagna, le congratulazioni del Presidente Bonaccini e dell’Assessora Salomoni: “Un augurio di buon lavoro alla nuova Rettrice, vogliamo consolidare il nostro impegno con l’università estense”

La professoressa Ramacciotti insegna Economia applicata ed è Direttrice del Dipartimento di Economia e Management di UniFe. Il ringraziamento al Rettore uscente, Giorgio Zauli

Bologna – “Laura Ramaciotti è la prima donna a ricoprire l’incarico di Rettrice nella millenaria tradizione universitaria della nostra regione, è un cambio di passo storico di cui siamo particolarmente soddisfatti. Vogliamo consolidare il nostro impegno con l’Università di Ferrara e con la nuova Rettrice; a cui il corpo docente, amministrativo e studentesco ha affidato il proprio futuro per i prossimi sei anni. Vogliamo farle i nostri migliori auguri, certi di una relazione proficua con la Regione Emilia-Romagna”.

Così il Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’Assessora regionale all’Università, Paola Salomoni, si congratulano con Laura Ramaciotti, docente di Economia applicata, Direttrice del Dipartimento di Economia e Management di UniFe, che proprio oggi è stata eletta Rettrice dell’Università di Ferrara.

“Ringraziamo- concludono Bonaccini e Salomoni- il Rettore uscente, il professor Giorgio Zauli, per il suo impegno per l’Ateneo negli ultimi sei anni, periodo segnato nell’ultima parte dalle difficoltà generate dalla pandemia”. /JF

