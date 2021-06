(AGENPARL) – mer 30 giugno 2021 [Regione Emilia-Romagna]

Università di Bologna. Giovanni Molari nuovo Rettore, le congratulazioni di Bonaccini e Salomoni: “Alma Mater strategica per il futuro dell’Emilia-Romagna”

Il professor Molari è attualmente direttore del Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari. I complimenti anche alla sfidante, Giusella Finocchiaro, e il grazie al Rettore Francesco Ubertini

Bologna – “Giovanni Molari è un uomo di scienza, capace di costruire un importante percorso accademico all’interno degli Atenei dell’Emilia-Romagna: a lui vanno i più sinceri complimenti per l’elezione a Magnifico Rettore dell’Università di Bologna e gli auguri di buon lavoro”.

Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale all’Università, Paola Salomoni, si congratulano con Giovanni Molari, 47 anni, docente di Meccanica agraria, direttore del Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari dal 2018, che proprio oggi è stato eletto rettore dell’Università di Bologna.

“L’Alma Mater è una eccellenza dell’Italia e del mondo, il fiore all’occhiello di un sistema regionale che dialoga con il mondo delle imprese e che ha messo la ricerca, la formazione e le competenze al centro del proprio futuro, a partire dal nuovo Patto per il Lavoro e per il Clima- proseguono Bonaccini e Salomoni-. Siamo sempre a disposizione del mondo dell’Università e siamo certi che anche con il professor Molari ci sarà modo di collaborare per garantire da una parte il pieno diritto allo studio agli studenti, dall’altra opportunità di ricerca sempre più avanzate al mondo accademico”.

“Le nostre congratulazioni vanno anche alla professoressa Giusella Finocchiaro, che ha raccolto consensi importanti in tutto l’ambito accademico. E che continua a essere una risorsa importante per l’Alma Mater e per tutta l’Emilia-Romagna”.

“Vogliamo infine ringraziare di cuore il rettore Francesco Ubertini, che rimane comunque in carica nei prossimi mesi, col quale in questi anni abbiamo condiviso tanti progetti e iniziative, con sempre l’obiettivo condiviso di rendere accessibili saperi e conoscenze, per i giovani e l’intero sistema regionale”, chiudono Bonaccini e Salomoni. /JF

