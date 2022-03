(AGENPARL) – mer 30 marzo 2022 [Regione Emilia-Romagna]

Giunta Regionale – Agenzia di informazione e comunicazione

N. 450/2022

Data 30/03/2022

All’attenzione dei Capi redattori

Territorio. Dal Ministero delle politiche agricole 1,5 miliardi per installare impianti fotovoltaici sui tetti di edifici produttivi nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Mammi-Lori: “Un ottimo provvedimento. La via maestra per riqualificare le aziende, favorire l’efficienza energetica, preservare il suolo agricolo”

Risorse nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dal decreto Parco Agrisolare contributi anche per l’ammodernamento delle strutture, la rimozione di eternit ed amianto, la coibentazione

Bologna – “Un ottimo provvedimento quello firmato dal ministro Stefano Patuanelli: il suolo agricolo va tutelato e non consumato, a maggior ragione in questo periodo storico nel quale una guerra assurda sta causando eventi tragici e allo stesso tempo avrà conseguenze nei prossimi anni e deve spingerci ad aumentare la produzione nazionale ed europea di alcune colture. I terreni fertili vanno assolutamente preservati per fini agricoli. Installare impianti fotovoltaici sui tetti è la ‘via maestra’ da seguire, ed è anche un’occasione per riqualificare le aziende, favorendo l’efficienza energetica, la sicurezza sismica e il benessere animale”.

Così gli assessori regionali all’Agricoltura Alessio Mammi e alla Programmazione territoriale Barbara Lori commentano il progetto del ministero delle Politiche agricole Parco Agrisolare per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, diversificando le fonti di approvvigionamento energetico, riducendo il ricorso ai combustibili di origine fossile ed escludendo totalmente il consumo di suolo.

Sostenuto da 1,5 miliardi di euro a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il decreto del Mipaaf permetterà di erogare contributi che potranno coprire anche i costi di riqualificazione e ammodernamento delle strutture, con la rimozione dell’eternit e amianto sui tetti (ove presente), migliorando la coibentazione e l’areazione, anche al fine di contribuire al benessere degli animali.

Tutti i comunicati sono online su https://notizie.regione.emilia-romagna.it