Tasse. “Nessuna sovraimposta regionale sui redditi. Dalla Regione solo misure per alleggerire il carico fiscale”. L’assessore regionale al Bilancio Paolo Calvano risponde alla sindaca di Riccione Renata Tosi

La replica dell’assessore regionale alle dichiarazioni della sindaca sulla possibilità di aumentare le imposte, dopo le novità introdotte dal Governo nel Ddl Delega

Bologna – “La sindaca di Riccione può evitare di preoccuparsi, non dovrà opporsi a niente. La Regione non intende introdurre alcuna sovrattassa regionale”.

E’ la risposta di Paolo Calvano, assessore regionale al Bilancio, in risposta alle dichiarazioni allarmistiche della sindaca di Riccione, Renata Tosi, sul possibile inserimento di una sovraimposta regionale sui redditi.

“La Regione non ha toccato le tasse regionali da sei anni a questa parte- ha aggiunto Calvano- e in particolare quest’anno ha alleggerito il carico fiscale attraverso vari interventi. Per citarne solo alcuni, vorrei ricordare l’esenzione ticket nazionale sulle prime visite per le famiglie con almeno due figli, il taglio Irap per imprese e attività economiche nei comuni montani e nelle aree interne, il trasporto pubblico gratuito per gli studenti fino a 19 anni, l’abbattimento delle rette dei Nidi”.

“MI pare quindi inutile- conclude Calvano- che la sindaca di Riccione profetizzi scelte che la Regione non ha alcuna intenzione di fare”. /CL

