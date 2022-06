(AGENPARL) – mar 14 giugno 2022 Allegato/ L’Italian Academic Center

Ospitato all’interno del campus della Cornell Tech – la “Silicon Valley verticale” sulla Roosevelt Island, nata dalla collaborazione tra Cornell University di New York (USA) e l’Israel Institute of Technology di Haifa (Israele) – l’Italian Academic Center di New York è attivo nello sviluppo di startup innovative e iniziative imprenditoriali legate alla ricerca accademica, oltre che in nuove attività formative.

Il ricco ecosistema accademico americano e i sistemi industriali coinvolti permetteranno ai tre atenei italiani – Università di Bologna, Università La Sapienza di Roma, Università Federico II di Napoli – di dare vita a nuove modalità di collaborazione, stimolando la nascita di progetti multidisciplinari e promuovendo partenariati pubblici e privati, anche grazie alla collaborazione con le comunità locali, con un’attenzione particolare per innovazione e sostenibilità.

ERA (Enterpreneurs Roundtable Accelerators)

ERA è un importante acceleratore di nuove imprese. Nato nel 2010 da due imprenditori della Silicon Valley, a oggi ha investito in più di 265 start up. L’acceleratore si concentra in particolare su startup attive in mercati in cui New York City ha una presenza imponente, come tecnologia Internet, tecnologia mobile, FinTech, SaaS, e-commerce, media, marketing, pubblicità, istruzione, tecnologia della moda, immobiliare, intrattenimento, HealthTech e logistica. Il programma di ERA ha sede a New York, ma è aperto a startup e imprese di tutto il mondo.

🔊 Listen to this