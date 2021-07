(AGENPARL) – lun 12 luglio 2021 [Regione Emilia-Romagna]

Sport. Il presidente Bonaccini premia gli atleti e lo staff del Bakery Basket Piacenza, promosso in A2: “Un’annata favolosa, un ulteriore tassello allo straordinario momento che sta vivendo la pallacanestro in Emilia-Romagna”

Oggi in Regione, oltre al presidente della squadra piacentina, Beccari, il team manager, Spagnoli, il coach Campanella e Michael Sacchettini in rappresentanza della squadra

Bologna – Dominio e vittoria della stagione regolare, Coppa Italia di categoria e poi il traguardo più importante: la promozione in Serie A2.

Il presidente Stefano Bonaccini ha premiato oggi il Bakery Basket Piacenza, squadra di pallacanestro maschile che nella stagione appena conclusa ha conquistato il ritorno in A2.

A ritirare la targa, nella Sala Giunta, in Regione a Bologna, il presidente della società piacentina, Marco Beccari, il team manager, Roberto Spagnoli, il coach Federico Campanella, e il giocatore Micheal Sacchettini, in rappresentanza dei tutti i compagni di squadra. Presente anche Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione.

“La Bakery Piacenza torna in A2 al termine di un’annata favolosa, che sarà difficile dimenticare. I miei complimenti agli atleti, alla dirigenza, a tutto lo staff tecnico. Insieme hanno aggiunto un ulteriore tassello allo straordinario momento che sta vivendo la pallacanestro in Emilia-Romagna, da Piacenza Rimini- ha sottolineato il presidente Bonaccini-. Anche questo risultato rafforza il nostro impegno a investire nello sport: dagli eventi regionali, nazionali e internazionali, volano di crescita, valorizzazione del territorio e attrattività turistica, al Piano per la riqualificazione degli impianti sportivi, passando per il sostegno all’attività di base e alle società sportive, rilevanti soprattutto per i più giovani, oggi più che mai dopo la drammatica esperienza della pandemia, dalla quale vogliamo uscire attraverso il completamento della campagna vaccinale e il rispetto delle regole. Rinnovo i complimenti alla Bakery Piacenza, a cui faccio davvero un fortissimo in bocca al lupo per la prossima stagione”.

Bakery Basket Piacenza ha dominato la stagione regolare facendo registrare solo tre sconfitte e vincendo anche la Coppa Italia LNP 2021 di Serie B. Poi il trionfo promozione in Gara 5 della finale playoff contro Livorno.

La società Bakery Sport nasce nel settembre 2011 quando Marco Beccari, imprenditore piacentino, acquisisce il diritto del Basket Roveleto, iniziando il suo cammino dalla C1. L’inizio della risalita. /gia.bos.

