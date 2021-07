(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 I servizi di Psicologia e l’esperienza pandemica

Un capitolo del documento è dedicato ai “Servizi di Psicologia e l’esperienza pandemica”, sia nella fase emergenziale che in quella successiva.

Per valutare l’impatto e la rilevanza delle consulenze psicologiche fornite a cittadini e professionisti, la Regione, in collaborazione con le Aziende Sanitarie, ha implementato un sistema di monitoraggio unico regionale: dalle analisi svolte emerge che tutte le Ausl si sono attrezzate, attraverso i Programmi e Servizi di Psicologia, per dare una risposta immediata e coordinata all’emergenza Covid-19.

Nella prima fase, coerentemente con le principali Linee Guida internazionali, per ridurre l’impatto psicologico e sociale dell’emergenza e mantenere l’efficienza e il benessere psicologico di tutta la popolazione, i Servizi si sono mossi secondo un “approccio globale”, rivolto alla comunità senza distinzione fra persone sane o contagiate, etnia, età, genere. Seppur nelle diverse declinazioni organizzative e specificità territoriali, il piano di azioni messo in atto da ogni Azienda Sanitaria si è ispirato quindi ai principali modelli di consulenza psicologica in contesti di emergenza, articolandosi in precise linee di intervento, modulate secondo livelli progressivi di intensità e specializzazione.

La finalità è stata quella di promuovere e rafforzare innanzitutto la resilienza delle persone e delle comunità, evitare un approccio patologizzante e prevenire lo sviluppo di condizioni più critiche, consapevoli che queste potranno riguardare una quota minoritaria di popolazione e andranno affrontate in un momento successivo attraverso un trattamento psicologico specialistico.

Ogni Azienda ha messo in campo diverse linee di azione, con interventi a favore di: cittadini allarmati/spaventati, ricoverati, contagiati e quarantenati; familiari di pazienti ricoverati o deceduti; operatori sanitari/soccorritori; persone con pregresse fragilità e/o già in carico ai servizi. Nei mesi di marzo-maggio 2020 sono state effettuate 9.654 mila consulenze, che sono divenute 10.731 a dicembre.

