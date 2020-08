(AGENPARL) – lun 24 agosto 2020 Logo Regione

Sanità. Due anni dopo l’Emilia-Romagna, addio al superticket in tutta

Italia. Dal 1^ settembre niente tassa per tutti su farmaci, visite ed

esami. L’assessore Donini: “Sosteniamo la sanità pubblica e

universalistica. Già a luglio 2018, primi nel Paese, lo avevamo abolito

per i redditi familiari fino a 100 mila euro oltre a cancellare il

ticket nazionale da 23 euro sulle prime visite specialistiche per le

famiglie con più di due figli a carico, per un risparmio di 36 milioni

per gli emiliano-romagnoli”

La Giunta recepisce la decisione del ministero della Salute. Nella

nostra regione esteso a tutti il beneficio già in vigore da più di un

anno e mezzo per i redditi familiari medi e bassi (stop a 3 euro in più

per ogni confezione di medicine e 15 euro a ricetta per le prestazioni

specialistiche). Nessuna incombenza per i cittadini: il nuovo codice di

fascia di reddito sarà attribuito in automatico

Bologna – Il superticket per la sanità dal prossimo 1^ settembre non ci

sarà più. Lo prevede una nota del Ministero della Salute, recepita oggi

in una delibera dalla Giunta regionale.

In pratica, viene estesa a tutto il Paese una misura che in

Emilia-Romagna era già stata decisa dalla Regione, prima in Italia, nel

luglio 2018, per i redditi familiari annui fino a 100mila euro lordi,

in vigore dal 1^ gennaio 2019 insieme all’abolizione del ticket base da

23 euro sulle prime visite specialistiche per le famiglie con almeno

due figli a carico.

Un provvedimento regionale che aveva permesso, lo scorso anno, un

risparmio di 22 milioni di euro per circa 1 milione e 200mila cittadini

con reddito annuo sotto i 100mila euro lordi – che dal 1^ gennaio 2019

non avevano più dovuto versare la tassa aggiuntiva su farmaci (fino a 2

euro a confezione, con tetto massimo di 4 euro a ricetta) e prestazioni

specialistiche (fino a 10 euro ognuna), dagli esami di laboratorio a

quelli radiologici -, risparmio superiore ai 36 milioni di euro

considerata l’abolizione anche del ticket da 23 euro sulle prime visite

specialistiche. Mentre restavano ovviamente a costo zero le prestazioni

per chi era già esente.

Con il recepimento da parte della Regione della circolare del ministero

della Salute, in Emilia-Romagna la misura nazionale estende l’abolizione

del superticket a tutti i cittadini, a prescindere dal reddito.

“Un provvedimento dovuto- spiega l’assessore regionale alle politiche

per la salute, Raffaele Donini- che va nella direzione convinta di una

sanità pubblica universalistica. Siamo stati la prima Regione, due anni

fa, a togliere il superticket per i redditi inferiori ai 100mila euro e

a incidere così, in modo significativo, sulla vita delle famiglie

garantendo un risparmio complessivo di 22 milioni di euro all’anno. La

tutela della salute non può e non deve diventare uno scoglio- chiude

l’assessore-, e soprattutto non deve creare differenze”.

Previsto dalla legge di bilancio nazionale e recepito oggi dalla Giunta

regionale, il provvedimento porterà ai cittadini un risparmio di 28

milioni di euro all’anno, di cui 22 milioni a beneficio dei cittadini

con reddito al di sotto della soglia dei 100mila euro.

Nel dettaglio, non saranno più a carico dei cittadini, qualunque sia il

loro reddito, la quota fissa per le prescrizioni di specialistica

ambulatoriale e per i farmaci di fascia A; analogamente per le

prestazioni di tac, risonanza magnetica e chirurgia ambulatoriale il

ticket sarà riportato ai livelli precedenti.

Per vedere applicata la nuova misura i cittadini emiliano-romagnoli non

dovranno fare nulla: il nuovo codice di fascia di reddito sarà

attribuito in modo automatico. /OC

