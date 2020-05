COMUNICATO REGIONE: RIPARTENZA IN SICUREZZA. IL PRESIDENTE BONACCINI FIRMA L’ORDINANZA SUI PROTOCOLLI OPERATIVI PER LE ATTIVITà CHE RIPRENDONO LUNEDì 25 MAGGIO. NOVITà IN AMBITO FORMATIVO: SEMPRE DA LUNEDì 25, TORNANO LA PARTE PRATICA IN PRESENZA E GLI STAGE

(AGENPARL) – sab 23 maggio 2020 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE

DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME

DA COVID-19.

Testo dell’atto

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio

2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione

Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi

urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa

al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio

2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della

malattia infettiva COVID-19”;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione

Civile del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione

Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima

Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1,

comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento

della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le

attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-

Romagna competenti nei settori della protezione civile e della

sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al

rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti

da agenti virali trasmissibili;

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza

epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e

dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge

23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,

applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

dell’9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,

applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,

applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020

“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero

territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,

applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°

aprile 2020 “Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo

2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio

nazionale”;

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 2

comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal

Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10

aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero

territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26

aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,

applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Richiamati i propri Decreti:

n. 34 del 12 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell’articolo 1 punto

5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio

erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento

alla gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione

della sindrome da COVID-19”;

n. 36 del 15 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi

dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di

misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla

diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al

Comune di Medicina”;

n. 39 del 16 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi

dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di

misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla

diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie

precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020

e n. 36 del 15 marzo 2020”;

n. 43 del 20 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della

legge 23 dicembre 1978, e dell’art. 191 del D.lgs. 152/2006 n.

833. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a

seguito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

n. 49 del 25 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi

dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di

misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla

diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni riguardanti il

trasporto pubblico e proroga dell’ordinanza n. 35 del 14 marzo

2020;

n. 57 del 3 aprile 2020 “Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione

dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da

COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità

privata”;

n. 58 del 4 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi

dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di

misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla

diffusione della sindrome da COVID-19”;

n. 61 dell’11 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi

dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di

misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla

diffusione della sindrome da COVID-19”;

n. 66 del 22 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi

dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di

misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla

diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell’ordinanza

n. 61 dell’11 aprile 2020”;

n. 69 del 24 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi

dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di

misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla

diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito ai

territori della provincia di Rimini e del Comune di Medicina”;

n. 70 del 27 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi

dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di

misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla

diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle

prestazioni sanitarie”;

n. 73 del 28 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi

dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di

misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla

diffusione della sindrome da COVID-19”;

n. 74 del 30 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi

dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di

misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla

diffusione della sindrome da COVID-19”;

n. 75 del 6 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi

dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di

misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla

diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito

allo spostamento delle

persone fisiche e alle attività sportive”;

n. 82 del 17 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi

dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di

misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla

diffusione della sindrome da COVID-19”;

n. 84 del 21 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi

dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di

misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla

diffusione della sindrome da COVID-19”;

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

17 maggio 2020;

Considerato che:

 il Presidente della Regione Emilia-Romagna è Autorità

territoriale di Protezione Civile;

 le Regioni ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b) del

decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sono titolari

della potestà legislativa concorrente in materia di

protezione civile;

 l’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere

gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di

vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle

attività finalizzate al superamento dell’emergenza e si

connota come attività di protezione civile;

Ritenuto che l’attuale situazione epidemiologica del contagio

da COVID-19 nel territorio emiliano-romagnolo consenta la

riapertura e l’autorizzazione di diverse attività nel rispetto del

principio del distanziamento sociale;

Ritenuto in particolare opportuno consentire il riavvio

dell’attività di formazione professionale nel rispetto del

protocollo sulla sicurezza relativo alle attività formative

approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni il 22

maggio 2020;

Ritenuto necessario adottare formalmente i protocolli

regionali previsti al punto 7 dell’ordinanza approvata con decreto

n. 82 del 17 maggio 2020, per la per la ripresa dell’attività

corsistica, dei centri sociali, dei circoli culturali e

ricreativi, dei parchi tematici, parchi divertimento e luna park,

e delle attività ricettive extralberghiere;

Visto l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n.

112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad

adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che

disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità

pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del

quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria

regionale;

Dato atto dei pareri allegati;

ORDINA

1. di adottare per la ripresa dell’attività corsistica, dei

centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi, delle

attività ricettive extralberghiere, dei parchi tematici e

luna park ai sensi del punto 7 dell’ordinanza approvata con

Decreto n. 82 del 17 maggio 2020, i seguenti protocolli

regionali:

 “Protocollo di regolamentazione delle misure per il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus

Covid-19 delle attività corsistiche” allegato n. 1;

 “Protocollo di regolamentazione delle misure per il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus

Covid-19 in relazione attività dei centri sociali, dei

circoli culturali e ricreativi in Emilia-Romagna” allegato

n. 2;

 “Protocollo di regolamentazione delle misure per il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus

Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle

strutture ricettive extralberghiere e altre tipologie

ricettive in Emilia-Romagna” allegato n. 3;

 “Protocollo di regolamentazione delle misure per il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus

Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle

attività di gestione di parchi tematici, acquatici, giardini

zoologici, luna-park e attrazioni dello spettacolo

viaggiante” allegato n. 4;

2. a far data dal 25 maggio 2020, è consentita ai soggetti

pubblici e privati che erogano attività di formazione la

possibilità di realizzare in presenza la parte pratica

prevista dal percorso formativo, secondo le diposizioni

dettate dalle “linee guida regionali per la Formazione

professionale” allegato n. 5;

3. con successiva ordinanza saranno disciplinate le date di

decorrenza e le linee guida da rispettare ai fini della

ripresa delle attività di cinema e spettacoli con pubblico

dal vivo, attività dei centri termali e centri benessere,

discoteche, sagre e fiere;

4. le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi

dell’art. 4 del Decreto-legge n. 19/2020, sono accertate

dai soggetti di cui all’articolo 13 della L. n. 689/1981;

5. la presente ordinanza è pubblicata integralmente sul

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna

Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei

ministri, al Ministro della Salute ed è altresì notificata

ai Sindaci e ai Prefetti della Regione.

Stefano Bonaccini

Allegato parte integrante – 1

Allegato 1

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento

della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza

delle ATTIVITA’ CORSISTICHE

1. Finalità

L’obiettivo del presente protocollo di regolamentazione è fornire linee guida ed indicazioni operative

finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare

l’epidemia di COVID-19 nelle attività corsistiche: a titolo esemplificativo, non esaustivo: corsi di fotografia, di

teatro, di lingue straniere, di musica etc.), con l’obiettivo di tutelare la salute degli operatori e dei partecipanti

ai corsi.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure per tutta la

popolazione. Le attività corsistiche in argomento, accomunate dalla finalità di apprendimento personale di

materie per le quali i cittadini sviluppano un interesse, si articolano in una molteplicità di tematiche molto

diversificate, accumunate a grandi linee da modalità di insegnamento in aula o comunque indoor e in taluni

casi outdoor.

Questa compresenza di condizioni, con gradi di esposizione al rischio covid-19 tra loro diversificate, rende

necessario un approccio modulare alla gestione del rischio che consenta di coniugare la possibilità di svolgere

l’attività corsistica con l’esigenza di garantire la sicurezza dei titolari, del personale e della clientela,

minimizzando la possibilità di contagio durante contatti che avvengono in dette attività.

Al riguardo si sottolinea l’importanza della responsabilità individuale nell’adozione di comportamenti

rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione e, a tal fine, della adeguata informazione rivolta all’utenza.

È opportuno che le misure proposte nel presente documento siano poi adottate da ogni singola attività,

individuando le misure più efficaci in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni struttura e le procedure

specifiche per mettere in atto dette misure, comprese le attività di comunicazione e informazione per

responsabilizzare clienti e lavoratori sull’adozione di comportamenti corretti che limitino la probabilità di

contagio.

Le linee guida contenute nel presente protocollo, redatte avendo a riferimento il Protocollo condiviso di

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, che si intende qui richiamato, potranno essere aggiornate, integrate o

modificate, sulla base dell’evoluzione delle disposizioni del Governo per le fasi successive, relativa alla

riapertura delle attività produttive alle quali attenersi per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e il

contenimento del contagio da Covid-19, dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali

ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.

Il presente documento è redatto in collaborazione con la Direzione Generale Cura della Persona Salute e

Welfare.

2. Campo di applicazione ed articolazione del protocollo

Il presente protocollo si applica alle attività corsistiche, a titolo esemplificativo: corsi di fotografia, lingue

straniere, musica, teatro, ecc. Il protocollo non trova applicazione alle attività scolastiche e formative,

autoscuole e scuole nautiche ed attività assimilabili a quelle motorie e sportive, per le quali si rimanda alle

specifiche disposizioni e protocolli statali e regionali in materia.

Le presenti misure contengono prescrizioni ed indicazioni e suggerimenti operativi.

Il documento si articola nelle seguenti sezioni:

A) MISURE DI CARATTERE GENERALE

B) MISURE SPECIFICHE PER AREE E SERVIZI

C) ALLEGATI

− Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio SARS

CoV-2.

A) MISURE DI CARATTERE GENERALE

1. Informazione e comunicazione

In considerazione dell’importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei partecipanti alle attività

corsistiche nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione deve essere

garantita l’adozione da parte degli organizzatori di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione

rivolte alla clientela sulle regole di accesso e comportamento.

In particolare, il responsabile dell’attività corsistica, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, i

partecipanti al corso circa le disposizioni vigenti, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi

maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.

In particolare, le informazioni riguardano:

− l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in

quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS.

− l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni

precedenti

− la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare

tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo

(sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc);

− la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere qualora si stia soggiornando

(usufruendo della stessa unità abitativa, ecc) con un soggetto che si trovi in condizioni di sospetto COVID

19;

− l’impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento di

coretto comportamento.

Tra gli strumenti di comunicazione, si raccomandata l’affissione di cartelli in posizione ben visibile indicanti i

punti salienti (distanziamento interpersonale, lavaggio delle mani, igiene respiratoria, altri comportamenti

da tenere all’interno dello stabilimento e nei vari ambienti).

2. Dispositivi di protezione individuali

Il personale insegnante ed i partecipanti ai corsi saranno tenuti a rispettare le regole attive per tutta la

popolazione riguardo l’uso di guanti e mascherine e pertanto dovrà essere dotato di specifici dispositivi di

protezione individuale (DPI) alcuni dei quali comuni a tutto il personale, altri differenziati in base al tipo di

mansione svolta.

Per il personale addetto alle attività di insegnamento, segreteria, pulizie, amministrazione la definizione dei

DPI da usare e delle specifiche regole d’uso saranno stabilite dal RSPP, sulla base di una specifica valutazione

del rischio che tenga conto del livello di promiscuità collega ad ogni situazione lavorativa.

Ciascun lavoratore dovrà ricevere formazione/addestramento necessario per il corretto uso dei DPI e,

pertanto, dovrà utilizzarli conformemente alle informazioni ricevute. Ciascun lavoratore dovrà custodire i

propri DPI senza apportare modifiche agli stessi e dovrà segnalare immediatamente al datore di lavoro

qualsiasi difetto o inconveniente.

È necessaria la periodica igiene delle mani attraverso l’utilizzo di acqua e sapone per almeno 60 secondi o

attraverso l’utilizzo di gel alcolici. Dopo aver lavato le mani con acqua e sapone è necessario asciugarle

accuratamente. I gel alcolici per l’igiene delle mani devono essere utilizzati periodicamente, anche in caso di

impiego dei guanti.

Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta

che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.

Anche se coperte dai guanti le mani non devono entrare a contatto con bocca, naso e occhi.

Si ricorda che il lavaggio molto frequente delle mani da parte dell’operatore appare la procedura più semplice

e idonea a mantenere un buon livello igienico.

Mascherine, guanti monouso (ove necessario) e disinfettante per superfici dovrebbero essere disponibili,

anche a pagamento, dei clienti che ne facciano richiesta. Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di

protezione utilizzati dai clienti, si suggerisce di collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nelle

aree comuni. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in

contatto con il contenuto.

B) MISURE SPECIFICHE

Gli spazi interni ed esterni, gli orari dei corsi e le modalità operative, dovranno essere rimodulati per garantire

il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare gli assembramenti.

1. Accesso alla struttura

All’ingresso della sede del corso dovrà essere installata apposita cartellonistica che ricorda ai clienti le misure

comportamentali (obbligo di mantenere le distanze di almeno un metro, di evitare assembramenti etc.). La

comunicazione dovrà essere esposta in maniera ben visibile ed il prospetto dovrà contenere le prescrizioni

di legge. Qualora necessario, dovrà essere comprensibile anche per gli utenti di diverse nazionalità.

Per evitare assembramenti di clienti all’ingresso, devono essere adottate adeguate soluzioni organizzative

tali da garantire il distanziamento sociale in relazione alle dimensioni delle strutture, del numero di accessi e

del loro posizionamento.

All’ingresso della sede del corso dovranno essere messi a disposizione gel per l’igienizzazione delle mani.

2. Uffici

Negli uffici si devono garantire le misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Qualora non siano possibili soluzioni organizzative che consentano il rispetto della distanza interpersonale è

necessario l’uso di mascherine.

Durante la compilazione di modulistica e scambio di documenti in genere, si dovranno attuare particolari

misure di tutela come schermi in plexiglas, igienizzazione frequente delle superfici che dovranno essere messi

a disposizione del personale.

Occorre garantire la pulizia a fine turno e disinfezione di piani di lavoro, tastiere, schermi touch, mouse,

calcolatrici, telefoni con adeguati detergenti a base alcolica.

Va limitato per quanto possibile l’accesso all’interno degli uffici da parte di esterni/fornitori/clienti. Ove sia

necessario l’accesso a detti ambienti di fornitori, visitatori i e clienti deve avvenire rispettando le regole del

distanziamento o con i DPI necessari.

È obbligatorio che il personale presente adotti tutte le precauzioni igieniche, in particolare in relazione

all’igiene delle mani e a tal fine dovranno essere messi a disposizione idonei dispenser di gel idroalcolico per

le mani.

Si raccomanda altresì attenzione all’atto del pagamento. Se il pagamento viene effettuato in contante o

POS portatile, l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell’operazione.

3. AULE DEI CORSI E ATTIVITA’ LABORATORIALI

Nell’attività d’aula, occorre rispettare le seguenti disposizioni:

• Rendere disponibili prodotti igienizzanti per partecipanti e insegnanti anche in più

punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei

servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente.

• La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale

dipendente, dal personale docente, dai corsisti.

• Garantire una pulizia giornaliera e disinfezione periodica degli ambienti con

particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente.

• Sarà assegnato un posto fisso ad ogni partecipante, da utilizzare per tutta la durata

della lezione o, ove possibile, del corso.

• Garantire un adeguato e frequente ricambio dell’aria in tutti gli ambienti.

• La temperatura corporea potrà essere rilevata quotidianamente, impedendo

l’accesso in aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.

• Informare il personale e i corsisti circa le modalità di gestione sui comportamenti da

adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.

• Privilegiare, per quanto possibile, attività che possano ridurre contatti prolungati, in

particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio.

• All’interno dell’aula, dovrà essere garantita la distanza tra ogni postazione del corsista

di un metro indossando la mascherina.

• Il docente sarà posizionato una distanza di almeno due metri da qualsiasi altra

persona in modo da permettere di effettuare la lezione senza mascherina. In caso

tale distanza non possa essere assicurata, il docente dovrà indossare la mascherina.

• Nei laboratori, in relazione all’adeguatezza degli stessi e ai parametri dimensionali

previsti dalla normativa vigente, dovrà essere garantita la distanza di un metro e

cinquanta centimetri, da incrementare in funzione del tipo di attività, tra ogni

postazione del corsista e tra queste e la postazione del docente.

• Privilegiare l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es.

utenti frequentanti il medesimo intervento) e stabili nel tempo.

• Le superfici di lavoro (come ad es. tavoli, scrivanie, sedie con plancia mobile) devono

essere igienizzati dopo ogni cambio di docente e corsista e al termine della giornata.

• Le aule, i laboratori, le attrezzature e la strumentazione dovranno essere ad utilizzo

esclusivo di un singolo o di un singolo gruppo classe, salvo disinfezione prima dello

scambio.

• Si raccomanda di evitare l’uso promiscuo di microfoni mobili, mouse, tastiere,

schermi touch, telecomandi, etc. Ove non sia possibile, è necessaria la pulizia con

disinfettante tra un uso e l’altro.

• La pulizia e disinfezione delle strumentazioni deve essere definita in funzione delle

specificità delle stesse.

• Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare

l’utilizzo degli spazi esterni.

• Laddove l’attività lo consenta, deve essere favorita l’attività all’aperto.

• Occorre evitare l’uso di appendiabiti comuni.

4. EVENTUALI ESAMI FINALI

Qualora siano previsti esami finali e non sia possibile il loro rinvio al verificarsi di condizioni

epidemiologiche più favorevoli, si deve privilegiare l’effettuazione di esami a distanza. Qualora ciò

non fosse possibile, valgono le seguenti disposizioni in ordine all’organizzazione e attuazione di

eventuali esami finali in presenza:

• Autodichiarazione del candidato o di chi ne fa le veci di non avere avuto contatti nei

14 giorni precedenti con persone affette da COVID 19 o con persone che hanno

avuto sintomi o di aver convissuto con persone in quarantena.

• Predisporre un’adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare,

rivolta sia ai destinatari sia al personale. Prevedere idonea segnaletica con

pittogrammi e affini.

• Rendere disponibili prodotti igienizzanti per utenti e personale anche in più punti

degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi

igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente.

• La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il

personale dipendente, dal personale docente, dai componenti della Commissione e

dai candidati.

• Garantire una pulizia giornaliera e disinfezione periodica degli ambienti con

particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente.

• Si raccomanda di evitare l’uso promiscuo di microfoni mobili, mouse, tastiere,

schermi touch, telecomandi, etc. Ove non sia possibile, è necessaria la pulizia con

disinfettante tra un uso e l’altro.

• Garantire un adeguato e frequente ricambio dell’aria in tutti gli ambienti, che

dovranno essere arieggiati durante gli intervalli tra le sessioni di lavoro.

• La temperatura corporea potrà essere rilevata, impedendo l’accesso in aula o alla

sede dell’attività corsistica in caso di temperatura > 37,5 °C, sia ai componenti della

Commissione sia ai partecipanti. In caso di T >37.5 °C il soggetto dovrà essere

allontanato.

• Informare il personale e tutti i candidati circa le modalità di gestione sui

comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.

• Privilegiare, per quanto possibile, attività che possano ridurre contatti prolungati, in

particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio.

• Il calendario di convocazione dei candidati dovrà essere cadenzato temporalmente,

in modo che il candidato possa rimanere presso la sede dell’esame il tempo

strettamente necessario. Gli orari devono essere distanziati in modo da non creare

assembramento fuori dai locali tra persone in attesa di essere esaminate; il

candidato deve lasciare la sede subito dopo l’espletamento della prova.

• Lo svolgimento delle prove d’esame dovrà evitare attività di intersezione tra gruppi

diversi.

• Le aule, i laboratori, le attrezzature e la strumentazione dovranno essere a utilizzo

esclusivo di un singolo gruppo classe, salvo disinfezione prima dello scambio.

• La presenza di pubblico durante lo svolgimento della sessione d’esame dovrà essere

limitata al massimo. Per alunni con disabilità, l’accompagnatore può assistere

all’esame. Per disabilità particolari può essere valutato, caso per caso, anche l’esame

a distanza.

• Durante lo svolgimento di prove tecnico-pratiche, assicurare l’utilizzo di guanti da

parte dei candidati e dei componenti della Commissione, laddove sia previsto

l’utilizzo di specifiche attrezzature/strumenti e la disinfezione degli stessi tra un

candidato e l’altro.

• Laddove la natura e la struttura del corso e degli ambienti a disposizione lo

consenta, può essere favorito lo svolgimento delle prove pratiche all’aperto.

• Tutti i commissari devono mantenere la mascherina durante l’espletamento delle

prove. Il candidato può togliersi la mascherina, mantenendo la distanza minima di

due metri.

5. CORSI DI TEATRO e DI CANTO

Oltre a quanto già stabilito ai precedenti punti 3 e 4, qualora la particolare tipologia di corso non

consenta l’uso della mascherina individuale, ad esempio nei corsi di teatro o di canto, occorre che

la distanza interpersonale sia di almeno due metri fra i corsisti e fra corsisti e docenti. All’aperto,

tale distanza può essere ridotta a un metro e cinquanta centimetri. In ogni caso sono da evitare i

contatti diretti fra le persone.

Qualora i partecipanti al corso non avessero postazioni con sedute fisse distanziate di almeno un

metro e cinquanta centimetri, ad esempio nei casi dei corsi di teatro o di canto corale, o due metri

nel caso di non uso della mascherina, dovranno essere poste sul pavimento segnalazioni fisse (ad

esempio con nastro adesivo) che delimitino le postazioni da mantenere.

6. CORSI DI MUSICA

Per i corsi di musica, gli strumenti ad arco, percussioni e strumenti a tastiera devono essere

posizionati a 1,5 metri di distanza. Per tutti gli strumenti è preferibile l’utilizzo di strumenti ad uso

esclusivamente personale. Nel caso ciò non fosse possibile, gli strumenti devono essere puliti e

disinfettati nelle parti che entrano in contatto con la persona, prima che venga utilizzato da un

nuovo corsista.

Fino all’adozione di specifici protocolli, restano sospesi i corsi per l’insegnamento con strumenti a

fiato.

L’insegnante e il corsista devono dedicare particolare attenzione alla fase dello smontaggio e al

riposizionamento dello strumento nella custodia affinché vi sia adeguata disinfezione delle mani e

di ogni superficie con cui lo strumento e le mani stesse siano entrate in contatto.

7. CORSI DI DANZA

Per i corsi di danza vale quanto stabilito nel Protocollo di regolamentazione delle misure per il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in

sicurezza PALESTRE E PALESTRE CHE PROMUOVONO SALUTE approvato dalla Regione Emilia-

