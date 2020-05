(AGENPARL) – ven 29 maggio 2020 Logo Regione

Ricostruzione. Nuova ordinanza del presidente Bonaccini: liquidità alle

imprese, procedura semplificata per erogare subito fino al 90% del

contributo concesso per lavori in corso. In arrivo il nuovo bando per

la rivitalizzazione dei centri storici. Il sottosegretario Baruffi:

“Decisioni condivise con i sindaci del cratere, da qui può arrivare una

spinta importante alla ripartenza”

Dopo la riunione di ieri in videoconferenza con primi cittadini. Fatto

anche il punto sulle norme che dovranno essere approvate dal Governo e

dal Parlamento necessarie a garantire ciò che serve: proroghe relative

al personale, alle fine lavori degli interventi in agricoltura,

all’esenzione Imu, alla sospensione dei mutui degli Enti locali e a

quelle utili a garantire l’utilizzo pieno delle risorse

Bologna – Nuove misure per favorire l’immissione di liquidità alle

imprese impegnate nella ricostruzione post sisma e che avevano dovuto

rallentare a causa dell’emergenza coronavirus. Per una ripartenza,

nell’area del cratere, che può essere fondamentale per quella più

generale dell’Emilia-Romagna, visti i cantieri destinati a rimettersi

in moto per il completamento della ricostruzione stessa.

Tra queste, l’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione e

commissario delegato alla Ricostruzione, Stefano Bonaccini, che prevede

anche per gli interventi gestiti dai Comuni con la piattaforma

informatica Mude, come già fatto in precedenza per le imprese sulla

piattaforma Sfinge, la possibilità di presentare uno stato di

avanzamento lavori (Sal) fino al 90% del contributo concesso, da

liquidare velocemente e con modalità semplificate.

Una procedura concordata con i Comuni ieri, nel corso di una

videoconferenza, tra i sindaci del cratere e il sottosegretario alla

Presidenza della Regione, Davide Baruffi, per non appesantire gli

adempimenti degli uffici e consentire una gestione più spedita delle

pratiche.

“Il completamento della ricostruzione post sisma è un impegno

perentorio – evidenzia Baruffi – che abbiamo assunto in campagna

elettorale e che il presidente Bonaccini ha ribadito con forza in

questi giorni in cui ricorre l’ottavo anniversario del terremoto

dell’Emilia. L’emergenza Covid-19 ci spinge anzi ad accelerare

ulteriormente perché è proprio questo il momento in cui gli

investimenti, i contributi alla ricostruzione, la liquidità per le

imprese e gli incentivi per la rivitalizzazione dei centri storici

possono fare la differenza per sostenere le imprese e il lavoro.

Dall’area del cratere può venire una spinta molto importante alla

ripartenza e noi vogliamo spingere al massimo. Per questa ragione, a

pochi giorni dalla condivisione di alcune scelte, siamo già qui a

concretizzarle insieme ai sindaci, con cui dobbiamo e possiamo fare

presto e bene”.

I sindaci hanno poi valutato positivamente l’apertura, nei primi giorni

di giugno, del nuovo bando (tecnicamente il quarto in ordine

cronologico) per la rivitalizzazione dei centri storici, a favore delle

attività economiche che scelgano di investire o trasferirsi nei centri

dei comuni colpiti dal terremoto, con la possibilità di recuperare fino

al 70% delle spese sostenute.

L’incontro è stata anche occasione per fare il punto sulle norme che

dovranno essere approvate dal Governo e dal Parlamento, necessarie a

garantire la conclusione della ricostruzione. In particolare, si tratta

di disposizioni per garantire l’operatività e connesse alla proroga

dello stato di emergenza già concesso fino al 31 dicembre 2021 dal

decreto Milleproroghe.

Sono norme fondamentali per i Comuni e per il Commissario; ad esempio

le diverse proroghe relative al personale, alla fine lavori degli

interventi in agricoltura, all’esenzione Imu, alla sospensione dei

mutui degli Enti locali e altre atte a garantire l’utilizzo delle

risorse. / gia.bos.

