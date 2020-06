COMUNICATO REGIONE: RICERCA E INNOVAZIONE. PER IL CONTRASTO ALL’EPIDEMIA DA CORONAVIRUS SCENDONO IN CAMPO I LABORATORI DELLA RETE REGIONALE ALTA TECNOLOGIA. LA REGIONE DESTINA 1,9 MILIONI PER 12 PROGETTI

(AGENPARL) – mar 09 giugno 2020 I progetti

Università di Bologna.

– Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale ICT – CIRI ICT di Cesena (SWAPS: supporto per Workflow

Automatico di gestione Personale Sanitario).

– Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Aerospaziale – CIRI AERO di Forlì (C-Voice Mask:

evoluzione da prototipo funzionale a prodotto certificato di un DPI pieno facciale).

– Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Agroalimentare – CIRI AGRO di Bologna (LIVESTOCK-

STOP-COVI: applicazioni di genomica ambientale e analitica avanzata per una strategia “One Health” di

contrasto alla diffusione del contagio da coronavirus mediante monitoraggio negli allevamenti e sugli

animali di interesso zootecnico).

– Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Agroalimentare – CIRI AGRO di Cesena (applicazione di

trattamenti al plasma freddo atmosferico per la decontaminazione di superfici di alimenti e materiali e

oggetti a contatto con gli alimenti).

– Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Fonti Rinnovabili, Ambiente, Mare ed Energia CIRI

FRAME di Ravenna (SANIFI-COV: sanificazione dell’aria e delle superfici dal virus SARS-CoV-2 con metodi a

basso impatto ambientale)-

– Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Meccanica Avanzata e Materiali – CIRI MAM di Bologna

(Progetto VIKI, VIrus KIller: dispositivo di sanificazione a contrasto del trasporto indoor di bioaerosol).

– Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Meccanica Avanzata e Materiali – CIRI MAM di Bologna

(Tecnologia innovativa per la produzione flessibile di mascherine classe FFP3 con potenziata attività

antivirale e antibatterica – Tech4Mask).

– Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Science della Vita e Tecnologie per la Salute CIRI SDV di

Bologna (MySIGN – Multiparametric physiological Safe monitorinG of patieNts with Covid).

– Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Science della Vita e Tecnologie per la Salute CIRI SDV di

Ozzano dell’Emilia (Bo): Valutazione sistematica della efficacia delle mascherine chirurgiche per la

protezione degli operatori sanitari e della popolazione (Safety Mask).

– CNR – IMAMOTER di Ferrara (Fascia toracica sensorizzata iot per monitoraggio remoto pazienti Covid-19).

– REDOX Srl di Reggio nell’Emilia (DiCo Sound-ER: Diagnosi Covid Sound Emilia-Romagna).

– Tpm – Fondazione Democenter-Sipe di Mirandola (Mo): un test di efficacia più rapido nella produzione di

mascherine facciali può renderci più efficienti nella risposta ad una pandemia.

Università di Modena-Reggio Emilia.

– AIRI – Artificial Intelligence Research and Innovation center di Modena: Progetto Inter-Homines, servizi di

Intelligenza artificiale e di computer vision per il calcolo in tempo reale delle distanze interpersonali e del

livello dinamico del rischio di contagio in luoghi pubblici e di lavoro-

-OpenAir: sistema di rilevazione automatica del requisito di distanziamento sociale in spazi aperti a

supporto della Polizia Municipale.

– COVID SKUNK. Sistema di Identificazione real-time di assembramenti di persone tramite rete cellulare per

prevenire la diffusione del Covid-19.

– INTERMECH–MO.RE Centro Interdipartimentale per la Ricerca Applicata e i Servizi nel Settore della

Meccanica Avanzata e della Motoristica: IoMiMuovo, sistema di rilevazione automatica del requisito di

distanziamento sociale per trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

