(AGENPARL) – mer 03 novembre 2021 [Regione Emilia-Romagna]

Giunta Regionale – Agenzia di informazione e comunicazione

N. 1595/2021

Data 03/11/2021

All'attenzione dei Capi redattori

Regione. Il presidente Bonaccini incontra il nuovo questore di Bologna, Isabella Fusiello

Massima collaborazione per una efficace gestione del tema sicurezza, in un costante rapporto di ascolto e confronto fra istituzioni, cittadini e comunità locale

Bologna – Il presidente Stefano Bonaccini ha incontrato oggi in Regione il nuovo questore di Bologna, Isabella Fusiello.

Entrambi hanno condiviso la necessità della massima collaborazione per una efficace gestione del tema sicurezza, in un costante rapporto di ascolto e confronto fra istituzioni, cittadini e comunità locale. Unità ancor più necessaria per fermare definitivamente la pandemia, rafforzare la ripartenza, aiutare coloro che più hanno subito le conseguenze dell’emergenza sanitaria.

Nel fare i migliori auguri di buon lavoro al questore Fusiello, il presidente Bonaccini ha poi rinnovato il suo grazie al predecessore, Gianfranco Bernabei, nominato prefetto a Trento.

