COMUNICATO REGIONE: PORTO DI RAVENNA. VIA AI LAVORI PER IL NUOVO PONTE TEODORICO: POTENZIAMENTO HUB, TRAFFICO MERCI SU FERRO, LIBERATA LA STAZIONE FERROVIARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA. SOPRALLUOGO DEL PRESIDENTE BONACCINI INSIEME AL SINDACO DE PASCALE: “INFRASTRUTTURA STRATEGICA PER LA COMPETITIVITà DEL TERRITORIO, INVESTIMENTI PUBBLICI E SOSTENIBILITà PER RIPARTIRE”

Porto di Ravenna. Via ai lavori per il nuovo ponte Teodorico:

potenziamento Hub, traffico merci su ferro, liberata la stazione

ferroviaria e riqualificazione urbana. Sopralluogo del presidente

Bonaccini insieme al sindaco De Pascale: “Infrastruttura strategica per

la competitività del territorio, investimenti pubblici e sostenibilità

per ripartire”

Intervento da 9 milioni di euro per rifare il cavalca-ferrovia

nell’ambito del progetto da quasi 74 milioni di Rete Ferroviaria

Italiana. Miglioramento della viabilità. Corsini: “Intendiamo favorire

sempre più il potenziamento della multi-modalità basata su ferrovie,

vie navigabili interne e infrastrutture marittime”

Bologna – Cresce l’economia portuale, si libera la stazione ferroviaria

di Ravenna da una buona parte del traffico merci e si riqualifica

un’area a ridosso del centro storico. Sono partiti in questi giorni i

lavori per il rifacimento del ponte Teodorico, il cavalca-ferrovia che

sovrasta i binari delle linee Bologna-Ravenna e Ferrara-Ravenna e

collega la zona della Darsena al centro città.

Il nuovo ponte, del costo di 9 milioni di euro, scavalcherà il fascio

di binari della stazione centrale, sarà ad arco, con un’unica campata

di 56 metri di ampiezza: dimensioni che consentono di far transitare

sui binari sottostanti i treni che trasportano i container di ultima

generazione e i rimorchi dei camion, le cosiddette “autostrade

viaggianti”.

L’opera rientra nel potenziamento dell’hub portuale di Ravenna che Rete

ferroviaria italiana realizza per quasi 74 milioni, uno degli

investimenti più consistenti tra gli scali marittimi. Strategica per lo

sviluppo del Porto di Ravenna sarà infatti la realizzazione delle nuove

stazioni merci sinistra e destra Candiano, che avvicineranno la

destinazione dei treni merci alle aree di carico e scarico interne al

comprensorio portuale, evitando lo stop intermedio nella stazione

ferroviaria di Ravenna che potrà così finalmente dire addio allo scalo

merci in area urbana.

“Un intervento per potenziare un hub strategico per l’Italia e primo

punto di approdo delle merci importate in Emilia-Romagna”, sottolinea

il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, oggi

durante il sopralluogo ai cantieri del Ponte Teodorico assieme al

sindaco Michele Da Pascale, all’assessore regionale alle

Infrastrutture, Andrea Corsini, e ai vertici di Rfi. “Un’infrastruttura

pubblica fondamentale per la competitività e l’attrattività del

territorio, e quindi per la nostra economia e le nostre imprese-

prosegue- e un’opera che libera una parte importante della città

migliorandone la vivibilità e riducendo l’interferenza delle linee

ferroviarie con la viabilità urbana. Una scelta che guarda alla

sostenibilità, al trasporto su ferro e non su gomma e alla

riqualificazione degli spazi, contribuendo a rimettere in modo

l’economia attraverso la leva degli investimenti pubblici, fondamentale

per la ripartenza. Continuiamo quindi a fare squadra con enti locali,

territori e partner privati perché si possa tornare a crescere e creare

occupazione di qualità”, chiude Bonaccini.

“Seguendo le indicazioni dell’Unione europea- aggiunge Corsini-

intendiamo favorire sempre più il potenziamento della multi-modalità

basata su ferrovie, vie navigabili interne e infrastrutture marittime.

Insieme a Rfi, alla città di Ravenna e all’Autorità del Sistema

portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale abbiamo sostenuto

l’intera fase di analisi e progettazione degli interventi, grazie a un

protocollo d’intesa sullo sviluppo di quello che per noi è un punto di

snodo nevralgico dell’economia regionale”.

“E’ un investimento molto importante per diversi motivi, mettiamo in

sicurezza il ponte che aveva bisogno di interventi, favoriamo la

crescita dell’economia portuale potenziando il porto e riqualifichiamo

l’intera zona con un intervento di valore- spiega il sindaco De

Pascale-.Si tratta del primo step che va nella direzione di

incrementare e ottimizzare il traffico commerciale su ferro e

migliorare la circolazione, nella consapevolezza che la crescita e lo

sviluppo dello scalo portuale di Ravenna, che riveste un ruolo

fondamentale in termini regionali, nazionali e internazionali, non può

prescindere dal potenziamento delle infrastrutture al suo

servizio.Nella stessa direzione vanno anche gli altri interventi

contenuti negli accordi sottoscritti con Rfi, Regione Emilia-Romagna e

Autorità portuale che permetteranno di deviare traffico merci dalla

stazione favorendo così il potenziamento del traffico passeggeri. Fin

da subito- chiude il primo cittadino- ci siamo impegnati per rendere

Ravenna sempre più connessa dal punto vista ferroviario, implementando

i collegamenti, riducendo tempi percorrenza e aumentando il numero

delle corse per pendolari e turisti”.

L’hub di Ravenna

Nello scalo, 3 milioni e 500 mila tonnellate delle merci movimentate

(26,5 in totale) viaggiano su rotaia, per un passaggio di oltre 7mila

treni, dati che lo collocano tra i primi in Italia per traffico

ferroviario: una crescita costante della domanda di trasporto su ferro,

da e per l’area portuale, e un aumento della movimentazione sullo scalo

merci della stazione ferroviaria.

Nel 2015 è stato siglato un accordo fra Gruppo FS Italiane, Comune di

Ravenna, Autorità Portuale e Regione Emilia-Romagna per la

realizzazione di interventi migliorativi dell’accessibilità ferroviaria

del Porto di Ravenna seguito, nel 2017 da un accordo specifico proprio

per lo sviluppo del nodo ferroviario di Ravenna e il rafforzamento del

traffico merci.

Con lo sblocco dei fondi per il potenziamento dello scalo, Rete

ferroviaria italiana (Rfi) ha stanziato 47,7 milioni di euro

destinati a lavori sulle due linee ferroviarie a sinistra e a destra

del canale Candiano. Stanziamento che si aggiunge a quello di 25,9

milioni di euro per cantieri che si chiuderanno in gran parte entro

l’anno, per una cifra complessiva di 73,6 milioni di euro.

L’intervento sul ponte Teodorico

Valutate le condizioni complessive dell’attuale infrastruttura che

sconsigliavano un ampliamento delle arcate, Rfi ha stanziato oltre 9

milioni di euro per un nuovo ponte stradale ad arco con trave a via

inferiore, caratterizzato da un’unica campata di 56 metri di ampiezza e

un impalcato lungo 58 metri e largo 19. L’intervento prevede anche il

miglioramento della viabilità, grazie a un percorso pedonale su un lato

del nuovo ponte e uno ciclabile sull’altro.

Dopo la demolizione del vecchio ponte, entro la fine di giugno,

verranno realizzate le spalle di appoggio dell’impalcato, i muri di

contenimento e infine sarà varato il nuovo ponte, sul quale sarà posata

la pavimentazione stradale per poi essere riaperto al traffico a

dicembre di quest’anno.

Previste anche alcune opere di mitigazione ambientale, fra cui il

rivestimento delle scarpate dei rilevati con terreno vegetale e il

rinverdimento con idrosemina, la messa a dimora di essenze arboree e

arbustive autoctone al piede delle nuove scarpate e il rivestimento in

mattoni dei muri in calcestruzzo. /OC