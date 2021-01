COMUNICATO REGIONE: MALTEMPO. LE PICCOLE ATTIVITà PRODUTTIVE COLPITE DALL’ALLUVIONE DEL DICEMBRE SCORSO RISARCITE CON FONDI REGIONALI: IN ARRIVO 2 MILIONI DI EURO. GLI ASSESSORI COLLA, OGGI A NONANTOLA, E PRIOLO: “INDENNIZZI CHE INSERIAMO NELLA LEGGE REGIONALE SUI RISTORI, IN ASSEMBLEA LEGISLATIVA GIà A FEBBRAIO”

(AGENPARL) – mar 26 gennaio 2021 Logo Regione

Emilia-Romagna

Giunta Regionale – Agenzia di informazione e comunicazione

Prot. N. 118/2021

Data 26/01/2021

All’attenzione dei

– Capi redattori

Maltempo. Le piccole attività produttive colpite dall’alluvione del

dicembre scorso risarcite con fondi regionali: in arrivo 2 milioni di

euro. Gli assessori Colla, oggi a Nonantola, e Priolo: “Indennizzi che

inseriamo nella legge regionale sui ristori, in Assemblea legislativa

già a febbraio”

L’intervento regionale mentre prosegue l’iter nazionale per la

copertura dei danni complessivi. L’assessore regionale allo Sviluppo

economico oggi a Nonantola dove l’alluvione ha colpito in modo

significativo circa 250 imprese. Incontro con l’amministrazione locale,

Confindustria, Cna, Confartigianato, Confesercenti e Lapam: visitate

due imprese danneggiate, la Meccanica Ansaloni e il Gruppo O&N, insieme

alla sindaca Nannetti. “Ai ministri Boccia e Gualtieri chiesta

l’istituzione di un fondo straordinario per questo territorio”

Bologna – “Stiamo predisponendo un risarcimento aggiuntivo, di circa 2

milioni di euro, per le piccole aziende che sono state costrette alla

chiusura a causa dell’alluvione del 6 dicembre scorso”.

Lo confermano gli assessori regionali Irene Priolo (Protezione civile)

e Vincenzo Colla (Sviluppo economico), quest’ultimo stamattina in

visita a Nonantola, il comune del modenese fra i più colpiti.

In particolare, le somme verranno previste nella legge regionale sui

ristori che la Giunta sta predisponendo per le attività economiche che

hanno dovuto fermarsi o limitare gli orari in seguito alle ordinanze

regionali anti-Covid, che sarà in Assemblea legislativa per

l’approvazione a febbraio.

A Nonantola l’alluvione ha colpito 8mila persone, la metà della

popolazione cittadina. La ricognizione effettuata dal Comune ha censito

244 attività colpite, per un totale di circa 1.300 addetti, con danni

per 21 milioni di euro, a cui vanno aggiunte circa 2.500 abitazioni

private. I fondi regionali per le piccole realtà produttive corrono

paralleli rispetto ai fondi nazionali previsti nell’ambito della

procedura di dichiarazione di stato d’emergenza, che andranno a coprire

i risarcimenti complessivi. Naturalmente, accanto a Nonantola, il

centro più colpito, le misure saranno estese anche alle attività

presenti su Modena, Castelfranco Emilia e Campogalliano.

L’assessore Colla ha incontrato l’amministrazione comunale insieme ai

rappresentanti provinciali di Confindustria, Cna, Confartigianato,

Confesercenti e Lapam e, a seguire, ha visitato con il sindaco Federica

Nannetti due imprese danneggiate dall’alluvione: la Meccanica Ansaloni,

officina metalmeccanica specializzata nelle lavorazioni di tornitura,

fresatura e foratura conto terzi, nonché il Gruppo O&N, che oltre ad

occuparsi della produzione di tessile per l’arredamento casa, è

proprietaria dei capannoni di DSV, azienda che si occupa dello

smistamento dei ricambi Maserati e che ha subito ingenti danni.

“Va sottolineata- ha affermato- la reazione di queste terre e del

sistema pubblico, all’altezza di questo distretto manufatturiero. Un

binomio straordinario, che affianca la pubblica amministrazione a un

sistema di imprese sempre pronto a rialzarsi, senza mai scoraggiarsi”.

“Oggi in Italia occorre un testo unico sulle calamità che permetta a

Regioni ed enti locali di agire rapidamente e con certezza- ha

proseguito Colla- senza dover ricostruire un percorso nuovo in ogni

occasione avversa”. L’assessore ha inoltre annunciato che “nella seduta

di Giunta di ieri abbiamo deciso di stanziare risorse per le strutture

che devono istruire le pratiche”.

Ai 17 milioni di euro del primo stanziamento del Governo alla

Protezione Civile per la copertura dei danni nell’ambito della

procedura nazionale, che arriveranno sul territorio, la Regione conta

di aggiungere altre agevolazioni. Senza dimenticare naturalmente il

primo intervento già realizzato dalla Camera di Commercio di Modena a

favore degli esercenti.

“Nei bandi di prossima uscita sarà prevista una maggiorazione per le

imprese danneggiate dall’alluvione- ha spiegato ancora l’assessore

regionale- e prevediamo una finalizzazione delle iniziative sul credito

per le imprese. Ai ministri Boccia e Gualtieri abbiamo chiesto anche un

fondo straordinario aggiuntivo per il sistema di questo territorio. La

discussione è aperta e ci auguriamo vada a buon fine”.

Infine, di fronte ai problemi assicurativi evidenziati sia

dall’amministrazione comunale che dalle associazioni di categoria,

l’assessore ha annunciato l’intenzione di incontrare l’ISVAP (Istituto

per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo)

per una discussione sulla definizione dei casi di calamità, che

consenta la massima trasparenza su coperture e garanzie. / gia. bos.

