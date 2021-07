(AGENPARL) – mar 27 luglio 2021 [Regione Emilia-Romagna]

Legalità. Contratti pubblici, finanziamenti, contributi, autorizzazioni e concessioni: la Regione mette in campo una nuova procedura per identificare operazioni sospette, per la lotta ai fenomeni di riciclaggio di denaro di provenienza criminosa o potenzialmente attribuibile al finanziamento internazionale del terrorismo. Calvano: “La legalità deve essere al centro di ogni nostra politica”.

Approvato un atto di Giunta, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa. Il provvedimento sarà condiviso con oltre 250 amministrazioni pubbliche dell’Emilia-Romagna, attraverso la rete per l’integrità e la trasparenza.

Bologna – L’impegno per fare argine al rischio di riciclaggio di denaro ‘sporco’, che potrebbe insinuarsi anche nelle attività della pubblica amministrazione, si struttura ancora di più. Da oggi, infatti, la normativa provvisoria transitoria viene sostituita da una procedura innovativa, grazie alla quale è possibile mettere sotto una lente in modo sempre più efficace i contratti pubblici, i finanziamenti e contributi ma anche le autorizzazioni e le concessioni.

