(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 [Regione Emilia-Romagna]

Giunta Regionale – Agenzia di informazione e comunicazione

N. 1492/2021

Data 14/10/2021

All’attenzione dei Capi redattori

Informazione. Ancora attacchi al giornalista della Gazzetta di Modena, Giovanni Balugani. La solidarietà della Regione, il sottosegretario alla Presidenza Baruffi: “Minacce inaccettabili, sono certo che gli organi inquirenti stiano prestando al caso tutta l’attenzione necessaria”

Autore di inchieste e servizi sul mondo negazionista, il cronista oggetto di gravi offese e accuse da parte di un gruppo on line no vax

Bologna – “Hanno ragione i giornalisti del Comitato di Redazione della Gazzetta di Modena: sono vergognose le minacce che un sedicente gruppo no vax rivolge da tempo al loro collega Giovanni Balugani. Sono certo che questi atti, che si aggiungono ad altri inaccettabili gesti attribuiti allo stesso gruppo, siano già all’attenzione degli organi inquirenti”.

E’ quanto afferma Davide Baruffi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna. “Esprimo a Giovanni Balugani, cronista esperto e preparato, in questi mesi impegnato anche su inchieste giornalistiche sul mondo negazionista, la solidarietà mia personale e della Regione Emilia-Romagna, anche a nome del presidente Bonaccini. L’importanza dell’informazione e della professione giornalistica, libere e autonome, deve essere una consapevolezza di tutti, un patrimonio comune”.

“Pensando anche alle violenze della scorsa settimana a Roma- chiude Baruffi-, si rafforza l’esigenza di dare una risposta democratica, forte e decisa, delle Istituzioni contro comportamenti che nulla hanno a che fare con il civile dissenso. Anche la partecipazione ufficiale della Regione Emilia-Romagna alla manifestazione nazionale di CGIL, CISL e UIL di sabato a Roma va proprio in questa direzione”.

Tutti i comunicati sono online su https://notizie.regione.emilia-romagna.it

🔊 Listen to this