COMUNICATO REGIONE: IMPRESE E LAVORO. IL GRUPPO BONFIGLIOLI HA ACQUISITO SAMPINGRANAGGI DI BENTIVOGLIO (BO), SALVA LA PRODUZIONE E TUTTI I DIPENDENTI. BONACCINI E COLLA: “DAVVERO UNA BUONA NOTIZIA, ALLA QUALE ABBIAMO LAVORATO INSIEME A SINDACATI, DIRIGENZA E PRESIDENZA DEL GRUPPO BONFIGLIOLI”

(AGENPARL) – ven 12 marzo 2021 Logo Regione

Emilia-Romagna

Giunta Regionale – Agenzia di informazione e comunicazione

Prot. N. 379/2021

Data 12/03/2021

All’attenzione dei

– Capi redattori

Imprese e lavoro. Il Gruppo Bonfiglioli ha acquisito Sampingranaggi di

Bentivoglio (Bo), salva la produzione e tutti i dipendenti. Bonaccini e

Colla: “Davvero una buona notizia, alla quale abbiamo lavorato insieme

a sindacati, dirigenza e presidenza del Gruppo Bonfiglioli”

Salvaguardata l’occupazione anche grazie all’accordo, siglato in

Regione, tra azienda e lavoratori per la continuità delle attività

produttive. “Prima l’aggiudicazione di Emag e oggi quella di

Sampingranaggi, ci impegnano a continuare a seguire l’evolversi di

tutte le altre procedure in corso relative al Gruppo Maccaferri, per

trovare adeguate soluzioni industriali, occupazionali e sociali”

Bologna – “Davvero una buona notizia sul fronte delle relazioni e delle

politiche industriali. La dimostrazione che in Emilia-Romagna c’è la

disponibilità a realizzare investimenti, anche di grandi dimensioni,

dando il senso della forza di una terra che, con il suo sistema

socioeconomico e istituzionale, guarda sì all’emergenza ma anche al

futuro, puntando sul lavoro. Mentre stiamo misurandoci ogni giorno con

il Covid, non dobbiamo perdere alcuna occasione per creare le

condizioni che ci permettano di ripartire in sicurezza”.

Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore

regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla, in merito

all’aggiudicazione da parte del Gruppo Bonfiglioli Spa della

Sanpingranaggi Srl di Bentivoglio (Bo), azienda del Gruppo Samp Spa.

Proprio questa mattina il Tribunale di Bologna aveva fissato la vendita

con udienza per la presentazione dell’offerta senza incanto. La

settimana scorsa era stata siglata in Regione un’intesa tra azienda e

lavoratori per la continuità delle attività produttive, accordo

funzionale a Bonfiglioli per l’offerta di acquisto del ramo d’azienda

industriale della società Sampingranaggi Srl, con la salvaguardia di

tutti i rapporti di lavoro in essere, a tutt’oggi circa 90 dipendenti

transitati nella nuova realtà societaria.

“Va messo in rilievo come la responsabilità sociale d’impresa dia una

risposta senza soluzione di continuità salariale e contrattuale, fatto

di non poco conto in questa fase. Per questo risultato- proseguono

Bonaccini e Colla- ringraziamo le organizzazioni sindacali, le Rsu, il

gruppo dirigente e la presidenza di Bonfiglioli per la serietà e la

coerenza con cui hanno condotto la complessa operazione, resa possibile

anche dalla professionalità dei commissari del Tribunale, che hanno

impresso rapidità al percorso della procedura e gestito con

disponibilità una complessità giuridica senza precedenti”.

Da parte della Regione c’è la certezza che il Gruppo Bonfiglioli

definirà “le adeguate professionalità lavorative grazie anche ai

programmi di formazione previsti all’interno della Bonfiglioli Academy,

centro di eccellenza delle competenze che sarà messo a disposizione

anche del personale di Samp e consentirà di diffondere e di valorizzare

il loro know-how”.

Quella acquisita dal Gruppo Bonfiglioli è una azienda di qualità, che

realizza coppie coniche, professionalità non così diffusa. Una

lavorazione che può rientrare a pieno nell’ambito degli investimenti

del Gruppo sulle energie rinnovabili e su tutti i settori innovativi,

in una filiera di dimensione internazionale.

“Prima l’aggiudicazione di Emag e oggi quella di Sampingranaggi, ci

impegnano- concludono Bonaccini e Colla- a continuare a seguire

l’evolversi di tutte le altre procedure in corso relative al Gruppo

Maccaferri, per trovare adeguate soluzioni industriali, occupazionali e

sociali”. /gia.bos.

Tutte le notizie su www.regione.emilia-romagna.it, i comunicati nella

sezione ‘Agenzia di informazione e comunicazione’.

🔊 Listen to this