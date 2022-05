(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 [Regione Emilia-Romagna]

Il cordoglio del presidente Bonaccini e dell’assessore Mammi per la scomparsa di Adriano Grosoli

Negli anni Sessanta aveva fatto uscire dalla dimensione famigliare la produzione dell’aceto balsamico, portandola in tutto il mondo

Bologna – “Se ne va uno degli imprenditori che con intraprendenza e spirito pionieristico ha dato impulso dagli anni ‘60 a una delle produzioni più tipiche dell’Emilia-Romagna, portando l’aceto balsamico in tutto il mondo”. Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, esprimono il cordoglio per la scomparsa di Adriano Grosoli, mancato ieri a 93 anni.

“Negli anni Sessanta, con grande intuito, guidò il passaggio dell’aceto balsamico dalle cantine famigliari all’industria- hanno ricordato il presidente e l’assessore-, diffondendo questa produzione tipica sui mercati esteri e creando quel grande comparto che ancora esiste e cresce. Gli saremo sempre grati per aver contribuito in modo sostanziale a valorizzare e far conoscere una delle eccellenze del nostro agroalimentare”.

