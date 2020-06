COMUNICATO REGIONE: EXPORT. PROGETTI OPERATIVI E FORMAZIONE INTERNAZIONALE: SI CONSOLIDA IL RAPPORTO TRA REGIONE E CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN GERMANIA. L’ASSESSORE COLLA: “NEL POST COVID è IMPORTANTE COINVOLGERE PIù ENTI CHE OPERANO IN EUROPA CON INIZIATIVE E SCAMBI”

(AGENPARL) – gio 11 giugno 2020 Logo Regione

Export. Progetti operativi e formazione internazionale: si consolida il

rapporto tra Regione e Camera di Commercio italiana in Germania.

L’assessore Colla: “Nel post Covid è importante coinvolgere più enti

che operano in Europa con iniziative e scambi”

Incontro con il segretario generale di ITKAM. I progetti che

coinvolgono le imprese emiliano-romagnole nei settori agroalimentare,

meccanica, moda e turismo. Interesse per automotive, meccanica e

meccatronica, finanziati con un bando regionale per 300 mila euro

Bologna- “Vogliamo consolidare il rapporto importante

dell’Emilia-Romagna con le Camere di Commercio italiane all’estero, per

affrontare nel migliore dei modi la ripresa economica post pandemica e

dare fiducia al settore dell’export. Siamo anche interessati ad aprire

un nuovo capitolo di collaborazione nel campo della formazione

internazionale specializzata e innovativa”.

Così l’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla, al

termine dell’incontro avvenuto ieri, nella sede della Regione, con

Eliomaria Narducci, segretario generale di ITKAM, la Camera di

Commercio italiana per la Germania. ITKAM, che con tre uffici in

Germania (Francoforte, Lipsia e Berlino) e un nuovo desk a Vienna conta

400 soci, ha presentato i progetti per affrontare la fase post Covid-19

e impostare una programmazione che consenta di supportare la ripresa.

I settori che oggi vedono coinvolte nei progetti di ITKAM le imprese

emiliano-romagnole sono agroalimentare, meccanica, moda e turismo.

Quelli che interessano la Camera di Commercio italiana per la Germania

riguardano i settori automotive, meccanica e meccatronica, selezionati

e finanziati attraverso il “Bando per la concessione di contributi a

progetti di promozione del sistema produttivo regionale sui mercati

europei ed extra-europei 2019-2020”, con un contributo di quasi 300

mila euro. La realizzazione dei progetti è stata prorogata al 2021 a

causa dell’epidemia Covid-19.

L’attività della Camera di Commercio per la Germania da una parte è

concentrata sui webinar, seguiti da incontri B2B su piattaforma

digitale ed eventuali masterclass digitali (soprattutto per

l’agroalimentare), e sulla programmazione delle fiere, che in Germania

riprenderanno da settembre in una forma fisica ridotta supportata da

una versione virtuale. Dall’altra ha annunciato una nuova partnership

con alcune Camere di Commercio italiane all’estero che coprono altri

territori europei (Zurigo, Londra, Madrid e Marsiglia), consentendo

così alle imprese una maggiore visibilità internazionale. ITKAM ha

richiamato inoltre l’attenzione allo sviluppo della logistica,

importate fattore competitivo, e all’organizzazione delle imprese in

filiere.

“È particolarmente interessante la novità di intrecciare più Camere di

Commercio che operano in aree importanti d’Europa con progetti,

iniziative e scambi operativi- ha commentato l’assessore Colla- e

guardiamo con attenzione anche a nuovi gemellaggi con altre regioni

della Germania”.

“Il coronavirus ci ha insegnato quanto siano importanti le relazioni e

in particolare la loro qualità- ha aggiunto Colla-. Come Regione faremo

investimenti che dovranno fare da ponte al rimbalzo che ci aspettiamo

nel 2021 e la Germania per noi è storicamente un territorio

fondamentale”. / CL

