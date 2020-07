COMUNICATO REGIONE: ECONOMIA E SVILUPPO. RIPARTENZA POST COVID, L’EMILIA-ROMAGNA PUNTA SU EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE. BONACCINI INCONTRA IL SOTTOSEGRETARIO DI STEFANO: “IL NOSTRO SISTEMA TERRITORIALE CONTRIBUIRà AL RILANCIO DEL PAESE”

(AGENPARL) – mer 22 luglio 2020 Logo Regione

Economia e sviluppo. Ripartenza post Covid, l’Emilia-Romagna punta su

export e internazionalizzazione delle imprese. Bonaccini incontra il

sottosegretario Di Stefano: “Il nostro sistema territoriale contribuirà

al rilancio del Paese”

Oggi in Regione incontro con il sottosegretario agli Affari esteri con

delega all’internazionalizzazione delle imprese. Visita con gli

assessori Colla e Salomoni al Tecnopolo di Bologna, l’infrastruttura di

livello internazionale che ospiterà il Data Center o del Centro europeo

per le previsioni meteorologiche a medio termine e pilatro

dell’Emilia-Romagna Data Valley continentale

Bologna – Per la ripartenza, l’Emilia-Romagna punta sull’export.

L’obiettivo è stato ribadito oggi in occasione dell’incontro, in viale

Aldo Moro a Bologna, tra il presidente della Regione, Stefano

Bonaccini, e il sottosegretario agli Affari esteri con delega

all’Internazionalizzazione delle imprese, Manlio Di Stefano. È stato

fatto il punto sulle misure messe in campo dal Governo a partire dal

Patto per l’export, che stanzia risorse per circa 1,4 miliardi. A

questo si aggiunge Italia Going Digital, proposta delle Regioni per un

programma multilivello 2020-23 dedicato allo sviluppo dell’e-commerce

nell’ambito dello stesso Patto, sul quale si chiede di investire

complessivamente 80 milioni di euro.

Dopo l’incontro con il presidente della Regione, al quale hanno

partecipato diversi esponenti della Giunta, nel pomeriggio nelle torri

regionali si è tenuto anche un incontro con le associazioni

imprenditoriali e Università, introdotto dal presidente Bonaccini.

Quindi,gli assessori Vincenzo Colla (Sviluppo economico) e Paola

Salomoni (Università, ricerca e agenda digitale) hanno accompagnato il

sottosegretario Di Stefano al Tecnopolo di Bologna, l’infrastruttura di

livello internazionale che ospiterà uno dei Data Center più potenti al

mondo, quello del Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a

medio termine (Ecmwf), organizzazione internazionale con sede a Reading

(UK) che vede la partecipazione di 22 Stati membri, fra cui l’Italia, e

12 paesi cooperanti. Il Tecnopolo sarà la casa anche dei principali

enti scientifici nazionali, dell’Agenzia Italia Meteo, e del

supercomputer Leonardo, diventando il perno dell’Emilia-Romagna data

valley europea e piattaforma internazionale dei big data, digitale e

nuove tecnologie.

“Il sistema territoriale contribuirà al rilancio del Paese proprio

ripartendo dalle esportazioni: lavoriamo affinché l’Emilia-Romagna sia

ancora una volta protagonista di questa nuova sfida. Il Patto per

l’Export- ha detto il presidente Bonaccini- è sicuramente uno strumento

importante e necessario, un insieme di azioni che come Regione

consideriamo strategico per il riposizionamento del nostro Paese sui

mercati internazionali. In questo quadro, anche la proposta della

Conferenza delle Regioni di utilizzare parte delle risorse del Patto

per un programma di interventi per sostenere le imprese nell’accesso ai

canali del e-commerce, è un tassello importante, soprattutto in questo

momento. Digitalizzazione e commercio elettronico si stanno confermando

come strumenti fondamentali per consentire una rapida ripresa delle

esportazioni ed è quindi importante aiutare le imprese a colmare i

ritardi che ancora si registrano su questo fronte”.

L’export è fondamentale per i prodotti made in Emilia-Romagna: nel

2019, con 66 miliardi di euro di esportazioni su 165 miliardi di Pil

regionale, le esportazioni e più in generale l’internazionalizzazione

del sistema produttivo regionale hanno rappresentato il fattore

centrale per lo sviluppo economico del territorio. L’Emilia-Romagna è

da anni la prima regione italiana per valore pro-capite e la seconda

per volume di export.

Le conseguenze del Covid-19 sul commercio mondiale avranno

ripercussioni anche sull’economia regionale benché il sistema delle

imprese emiliano-romagnole abbia già iniziato a reagire, mostrando

solidità nella sua struttura a filiera con settori come biomedicale,

automotive, meccanica, packaging, moda, ceramica e alimentare.

Emilia-Romagna e internazionalizzazione

La Regione sostiene l’internazionalizzazione del sistema produttivo su

quattro direttrici: la promozione e il rafforzamento delle principali

filiere produttive con misure di aiuto alle imprese sia per

l’internazionalizzazione che per il loro rafforzamento competitivo

attraverso gli investimenti, la ricerca e innovazione e la formazione;

il sostegno al sistema fieristico regionale, uno di più importanti del

Paese per qualità e rilevanza degli eventi internazionali organizzati,

che costituisce uno strumento di promozione dell’intero sistema

produttivo regionale. Quindi l’internazionalizzazione del sistema della

ricerca, innovazione e alta formazione, il sostegno alla proiezione

internazionale delle Università e dei centri di ricerca per promuovere

sia lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione sia per attrarre i

migliori talenti a livello internazionale e valorizzare quelli

emiliano-romagnoli e, infine, un forte investimento nella banda larga e

nelle infrastrutture di ricerca.

A queste direttrici si aggiunge il tema dell’attrazione degli

investimenti, attraverso strumenti regionali, come la Legge regionale

14/2014, gli accordi di innovazione e gli accordi con Ice per la

promozione internazionale delle opportunità di investimento.

