COMUNICATO REGIONE: DIFESA DEL SUOLO. ROTTA DEL PANARO (MO), ULTIMATO IL LAVORO DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA, PRESENTATO OGGI AI CONSIGLIERI REGIONALI. ALL’ORIGINE UNA PLURALITà DI CAUSE, DALLE TANE DEGLI ANIMALI AL MATERIALE CON CUI VENNE COSTRUITO L’ARGINE, MA NON PER SORMONTO O MANCATA MANUTENZIONE

Difesa del suolo. Rotta del Panaro (Mo), ultimato il lavoro della

Commissione scientifica, presentato oggi ai consiglieri regionali.

All’origine una pluralità di cause, dalle tane degli animali al

materiale con cui venne costruito l’argine, ma non per sormonto o

mancata manutenzione

L’assessore Priolo: “Svolto un lavoro utile per far luce su quanto

accaduto e fornire risposte doverose alla popolazione. Ci viene

consegnato un bagaglio di conoscenze fondamentali su cui fondare le

azioni future di sicurezza del territorio: già chiesti 115 milioni con

il Recovery Plan e una legge speciale per finanziare anche i lavori

sulle Casse del nodo idraulico modenese”

Bologna – Un volume di piena con caratteri di assoluta eccezionalità,

il maggiore degli ultimi 20 anni, causato dal livello persistente di

precipitazioni cadute in due giorni consecutivi, il più alto dal 1942,

e dal concomitante scioglimento della neve in Appennino. Fenomeni meteo

che hanno incrementato la saturazione del suolo e messo sotto pressione

un argine, quello del Panaro, la cui costruzione risale nel tempo.

È complesso l’insieme delle cause all’origine della breccia del 6

dicembre scorso che si sono verificate in modo localizzato nel tratto

di argine del Panaro a Gaggio di Castelfranco Emilia (Mo).

A tracciare il quadro dell’accaduto, dopo poco più di due mesi di

lavoro, è la Commissione scientifica speciale incaricata dalla Regione

nello scorso mese di dicembre e composta da un pool qualificato di

esperti presieduti dal professor Giovanni Menduni, del Dipartimento di

Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano. Stamattina,

l’approfondimento svolto è stato presentato alla Commissione

assembleare Ambiente, a cui ha partecipato l’assessore regionale alla

Difesa del suolo, Irene Priolo. Gli esperti hanno evidenziato il ruolo

della Cassa di espansione, utilizzata al massimo delle capacità di

invaso, escludendo ogni coinvolgimento della sua gestione nel collasso

dell’argine, ma anzi mettendo in luce il prezioso contributo per la

gestione complessiva dell’evento.

“Non siamo in presenza di una pistola fumante come origine evidente

della rotta, come fu per il Secchia nel 2014, ma di un insieme di

concause- sostiene il professor Menduni-. Fondamentali, per comprendere

quanto accaduto, si sono rivelate le indagini sul sito della rotta e

nelle sue vicinanze: l’argine era di per sé stabile, non in imminente

stato di pericolo”.

“È verosimile- spiega Menduni- che le disomogeneità della sua

struttura, insieme ad una cavità, probabilmente una tana di animali

relitta all’interno, abbiano permesso all’acqua di penetrare –

tecnicamente punzonare l’argine – fino a determinarne il crollo”.

Si conferma che il dissesto non è avvenuto per ragioni di sormonto o di

mancata manutenzione. Gli esperti hanno invece evidenziato più concause

a partire dal ruolo del materiale eterogeneo, risalente a fine

Ottocento, utilizzato nella costruzione dell’argine, al cui interno si

sono rinvenuti mattoni, laterizi e porzioni di conglomerato di calce;

individuate anche ceppaie riconducibili ad un infestante

particolarmente diffuso in zona, l’Arundo donax, rimaste dentro il

corpo arginale in seguito alle attività di taglio e rimozione

definitiva svolte tra 2012 e 2014. Nel tempo si sono probabilmente

decomposte favorendo il passaggio lento (percolazione) delle acque. A

ciò si aggiunge la possibilità di tane occulte di animali fossori, alla

luce di alcuni rinvenimenti osservati in prossimità del collasso.

“Ringrazio gli esperti che nelle settimane passate hanno lavorato

intensamente per fare luce sulle cause di quanto accaduto- afferma

l’assessore Priolo-, si tratta di una risposta che avevamo promesso

alla popolazione e che era doveroso fornire. Ci viene consegnato un

bagaglio di conoscenze fondamentali su cui fondare le azioni future di

sicurezza del territorio”.

“Ho già concordato con la Commissione scientifica e le strutture

tecniche regionali un incontro fissato per la prossima settimana-

prosegue l’assessore- al fine di mettere in campo strategie aggiuntive

a quelle finora adottate. Ciò in aggiunta alle opere per il nodo

idraulico di Modena già candidate nell’ambito del Recovery Plan e che

potranno avere attuazione entro il 2026, se finanziate. Per il

completamento del sistema delle Casse di espansione, inoltre, siamo al

lavoro per ottenere l’approvazione di una Legge speciale- chiude-

perché questo territorio ha bisogno di risorse straordinarie per avere

le risposte che da tempo attende”.

I lavori della Commissione di esperti

Presieduta dal professor Giovanni Menduni, docente di idraulica al

Politecnico di Milano, la Commissione scientifica nominata dalla

Regione in seguito alla rotta del Panaro è composta anche da Roberto

Cocchi, tecnologo del Dipartimento Bio dell’Ispra (Istituto superiore

per la protezione e la ricerca ambientale), Luca Manselli, comandante

provinciale dei Vigili del fuoco di Ravenna e da Paolo Simonini,

professore di Geotecnica presso il Dipartimento di Ingegneria civile,

edile e ambientale dell’Università di Padova.

A loro era stato assegnato il compito di ricostruire la dinamica di

quanto accaduto nella mattina del 6 dicembre 2020, quando la difesa

spondale del Panaro è crollata in comune di Castelfranco Emilia in

seguito alle precipitazioni dei giorni precedenti.

Con la preziosa collaborazione dei Vigili del Fuoco, prima di tutto si

è svolta una ricostruzione delle aree allagate attraverso l’analisi

comparata di immagini fotografiche e satellitari, testimonianze di

persone residenti, notizie apparse sui mezzi di informazione, indagini

geotecniche e geofisiche tra cui sondaggi a carotaggio continuo, con il

prelievo di undici campioni e prove di laboratorio sulla qualità dei

materiali, analisi dilatometriche e prove con pieziometro sismico e

piezocono.

Si è quindi analizzata la catena delle circostanze che hanno

determinato il dissesto individuando le possibili cause e il carattere

di eccezionalità delle precipitazioni tanto sul bacino di monte del

Panaro che sul tratto a valle. È stato valutato anche il ruolo svolto

dalla Cassa di espansione in località Sant’Anna, che opportunamente

gestita ha consentito di invasare il 40% delle acque in arrivo da

monte. /red

