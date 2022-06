(AGENPARL) – mar 07 giugno 2022



Massimo Mercelli





ANICA DI AL

PRECISIONE

G. S





Comuni di ALFONSINE BAGNARA DI ROMAGNA BORGO TOSSIGNANO

FAENZA FONTANELICE

FUSIGNANO LUGO MORDANO

RIOLO TERME RUSSI

TREDOZIO

nell’intensa interpretazione

Orchestra Calamani

in collaborazione con il

Plautus Festival.

Talenti come le orchestre de

Toscanini NEXT

vincitori di concorsi internazionali

tra cui il

Risus Quartet

quartetto

in residence, i grandi interpreti del

pianoforte come

, e il mini-festival dedicato a un mito

del pianoforte con il progetto

György

Czira Days

, 2 giorni tra concerti,

mostre e incontri, tra cui il concerto

Libertà della musica

con il pianista

ungherese

János Balázs

e il gruppo

gipsy

Sárközy Lajos Jr Ensemble

si sviluppa in questa lunga estate con

quasi 50 eventi. Tanta musica, in un

percorso che è sico, tra tanti luoghi belli

della nostra regione, ma è soprattutto

un percorso dell’anima, senza barriere

“fatto solo di libertà e bellezza”.

Massimo Mercelli

Grazie al sostegno di

Paolo Fresu

ph Danilo Codazzi

Anna Serova

ph Elettra Bastoni

Richard Galliano

ph Serge Braem

Elena Bucci

ph Isolapress

Gabriel Prokoev

Hermeto Pascoal

ph Kevin Yatarola

Ute Lemper

ph Steen Thalemann

CONCERTI AL MUSEO DIOCESANO

Martedì 21 giugno ore 21.00

IMOLA

Giardino storico del Palazzo Vescovile

Festa della musica

DAVIDE PRINA

chitarra

Musiche di Castelnuovo Tedesco, Ponce,

Ginastera

Ingresso

con oerta minima di

a favore delle attività del Museo Diocesano.

È vivamente consigliata la prenotazione a

In caso di maltempo

Sala Grande del

Museo Diocesano, Piazza del Duomo 1

L’Incanto dei luoghi

ore 20.00

visita guidata al Giardino

Storico (prenotazione a ERF

Martedì 5 luglio ore 21.30

Rocca Sforzesca

Astor Piazzolla meets Ute Lemper

Victor Villena

Cyril Garac

Vana Gierig

pianoforte

Rémy Yulzari

contrabbasso

Ute Lemper, insieme al suo ensemble, ore un

viaggio nel mondo musicale di Parigi negli anni ’50

e la sua stretta connessione con il tango

Ingresso intero

COLLABORAZIONE

TIVAL

JUBLJANA

Ingresso intero

Ridotto

over 65 e no a 25 anni

Studenti

Gratuità

In caso di maltempo

Duomo di Forlì,

piazza del Duomo

Sabato 9 luglio ore 21.15

COMACCHIO

Arena di Palazzo Bellini

Passion Galliano

Richard Galliano Solo

RICHARD GALLIANO

sarmonica, melowtone

Musiche di Debussy, Satie, Chopin, Granados,

Legrand, Piazzolla, Galliano

Ingresso gratuito

, no a esaurimento posti;

non è prevista prenotazione

In caso di maltempo

Sala Polivalente

. Per omaggiare il pianista ungherese, il

mini-festival di due giorni “György Czira Days” con

concerti, incontri e mostre temporanee di manifesti.

CONCERTI AL MUSEO DIOCESANO

Domenica 10 luglio ore 21.00

Chiostro del Palazzo Vescovile

ZIFFRA

Giovani virtuosi in concerto

ORSOLYA JANSZO

soprano

GERGELY DEVICH

violoncello

LÁSZLÓ BORBÉLY

pianoforte

MUSIC

BARRIERS



Musiche di Mozart, Beethoven, Dvorák,

ajkovskij, Liszt, Webern, Kodály, Bartók

AMBITO

Ingresso

Gratuità

In caso di maltempo

Sala Grande del

Museo Diocesano, Piazza del Duomo 1

ore 18.30

Incontro aperitivo con János

Balázs

e mostra temporanea di manifesti

“Qualcuno da conoscere e ricordare”

(prenotazione a ERF

Lunedì 11 Luglio ore 21.30

Rocca Sforzesca

ZIFFRA

Libertà della musica: Gipsy Music

e improvvisazioni classiche

JÁNOS BALÁZS

pianoforte

SÁRKÖZY LAJOS JR

Lajos Sárközy Jr

Lajos Sárközy Sr

Gyula Bóni

Rudy Sárközi

contrabbasso

Gyula Csík

La musica classica incontra l’improvvisazione

e la musica gipsy

AMBITO

Ingresso intero

Ridotto

over 65 e no a 25 anni

Studenti

Gratuità

In caso di maltempo

Teatro Osservanza,

via L. Venturini 18

dalle ore 20.30

mostra temporanea di

manifesti dedicata a Czira

“Qualcuno da conoscere e ricordare”

(prenotazione a ERF

Paolo Fresu & I Virtuosi Italiani

ph Danilo Codazzi

Ute Lemper

ph Steen Thalemann

János Balázs

ph Emmer Laszlo

FORLÌ GRANDE MUSICA

Martedì 12 luglio ore 21.00

Il pianoforte a Vienna tra

classicismo e romanticismo

FORLÌ

Arena San Domenico

pianoforte

Musiche di Beethoven, Schubert, Brahms

COLLABORAZIONE

ONDAZIONE

CCADEMIA

NCONTRI

Ingresso intero

Ridotto

over 65 e no a 25 anni

Studenti

Gratuità

In caso di maltempo

Duomo di Forlì,

piazza del Duomo

Mercoledì 13 luglio ore 21.00

Parco Piancastelli

Immagini sonore

LA TOSCANINI NEXT ENSEMBLE

Eoin Setti

sax alto e tenore

Andrea Coruzzi

n, sarmonica

Alessandro Zezza

MUSIC

BARRIERS

Ingresso gratuito

, no a esaurimento posti;

non è prevista prenotazione

In caso di maltempo

verrà data

comunicazione di nuova sede/data o

cancellazione attraverso i canali ERF

Sabato 16 luglio ore 21.00

Chiesa di San Domenico

ORCHESTRA de

I SOLISTI AQUILANI

MASSIMO MERCELLI

auto

ALDO SISILLO

ECUZIONE

COMMI

RODUZIONE

COLLABORAZIONE

Ingresso intero

Ridotto

over 65 e no a 25 anni

Studenti

Gratuità

L’Incanto dei luoghi

ore 19.45

visita guidata alla Chiesa di

San Domenico (prenotazione a

Lunedì 18 luglio ore 21.00

DONATO D’ANTONIO

chitarra

VANNI MONTANARI

auto

Musiche di Guastavino, Ginastera, Yi, Miyagi,

Aki, Piazzolla, Dun

Ingresso gratuito

, no a esaurimento

posti; non è prevista prenotazione

In caso di maltempo

Auditorium

Parrocchiale, via Camangi

FORLÌ GRANDE MUSICA

Domenica 24 luglio ore 21.00

FORLÌ

Arena San Domenico

Vivaldi: le Stagioni

YOUNG MUSICIANS

EUROPEAN ORCHESTRA

Indro Borreani, Wang Liang, Giulio Greci,

Orest Smovzh

Musiche di Vivaldi

Ingresso intero

Ridotto

over 65 e no a 25 anni

Studenti

In caso di maltempo

Duomo di Forlì,

piazza del Duomo

Per info:

Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini

ph Luca Pezzani

Giancarlo Palena & Dimitri Soukaras

Mihaela Costea

ph Luca Pezzani

I Solisti Aquilani

Cuartet

Martedì 26 luglio ore 21.00

RIOLO TERME

Rocca

Masterpieces for Flute and Harp

AGNESE CONTADINI

FILIPPO MAZZOLI

auto

Musiche di Rota, Saint-Saëns, Berthomieu

Ingresso gratuito

, no a esaurimento posti;

non è prevista prenotazione

In caso di maltempo

Sala Sante Ghinassi,

Martedì 26 luglio ore 21.15

COMACCHIO

Arena di Palazzo Bellini

COLLABORAZIONE

ONCOR

Ingresso gratuito

, no a esaurimento posti;

non è prevista prenotazione

In caso di maltempo

verrà data

comunicazione di nuova sede/data o

cancellazione attraverso i canali ERF

Giovedì 28 luglio ore 21.00

MORDANO

Chiostro del Monastero di San Francesco

ClassicAmerica

LA TOSCANINI NEXT ENSEMBLE

Alessandro Salaroli

sax soprano

Luca Crusco

sax contralto

Federico Mondelci

Risus Quartet

Ethan Bonini

sax tenore

Eoin Setti

sax baritono

Andrea Coruzzi

sarmonica

Martino Mora

batteria e percussioni

Musiche di Desmond, Gershwin, Galliano,

Ellington, Bregovi, Corea

Ingresso gratuito

, no a esaurimento posti;

non è prevista prenotazione

In caso di maltempo

Teatro Comunale,

via Sant’Eustacchio 18

Venerdì 29 luglio ore 21.00

Cortile di Palazzo Tozzoni

Eetto speciale

GIAN MARCO VERDONE

pianoforte

Musiche originali di Gian Marco Verdone

Ingresso intero

Ridotto

over 65 e no a 25 anni

Studenti

Gratuità

L’incanto dei luoghi

ore 20.00

visita guidata a Palazzo

Tozzoni (prenotazione a

FORLÌ GRANDE MUSICA

Sabato 30 luglio ore 21.00

FORLÌ

Chiostro della Chiesa di Santa Lucia

Primo Premio!

COLLABORAZIONE

HAMBER

ETITION

Ingresso gratuito

, no a esaurimento posti;

non è prevista prenotazione

Domenica 31 luglio ore 21.00

VARIGNANA (

ASTEL

IETRO

Chiesa di San Lorenzo

AINA KALNCIEMA

clavicembalo

Musiche di J.S. Bach, Müthel, Scarlatti,

Bortnjans’kyj

Ingresso gratuito

, no a esaurimento posti;

non è prevista prenotazione

L’Incanto dei luoghi

ore 20.00

visita guidata alla Chiesa di

San Lorenzo e alla cripta del IX secolo

(prenotazione a ERF

Lunedì 1 agosto ore 21.00

BAGNARA DI ROMAGNA

Rocca

ORCHESTRA GIOVANILE

ITALIANA DI SASSOFONI

FEDERICO MONDELCI

ATROCINIO

CIATA

TALIA

Ingresso gratuito

, no a esaurimento posti;

non è prevista prenotazione

In caso di maltempo

verrà data

comunicazione di nuova sede/data o

cancellazione attraverso i canali ERF

Martedì 2 agosto ore 21.00

RIOLO TERME

Rocca

Primo Premio!

COLLABORAZIONE

HAMBER

ETITION

Ingresso gratuito

, no a esaurimento posti;

non è prevista prenotazione

In caso di maltempo

Sala Sante Ghinassi,

corso Matteotti 63

Gian Marco Verdone

Hermeto Pascoal & Grupo

Duo Polaris

FORLÌ GRANDE MUSICA

Mercoledì 3 agosto ore 21.00

FORLÌ

Arena San Domenico

New World Music

LA TOSCANINI NEXT

ROGER CATINO

COLLABORAZIONE

HAMBER

ETITION

Ingresso gratuito

, no a esaurimento posti;

non è prevista prenotazione

In caso di maltempo

Sala Grande del

Museo Diocesano, Piazza del Duomo 1

L’Incanto dei Luoghi

ore 19.45

visita guidata

all’Appartamento Verde del Museo

Diocesano (prenotazione a

Venerdì 5 agosto ore 21.00

FONTANELICE

COLLABORAZIONE

HAMBER

ETITION

Ingresso gratuito

, no a esaurimento posti;

non è prevista prenotazione

Sabato 6 agosto ore 19.00

TREDOZIO Palazzo Fantini

XIII Premio alla Carriera ERF

a Elena Bucci

La musica dell’anima

ELENA BUCCI

voce recitante

DANIELE LASTA

pianoforte

Testi da lettere di Chopin e opere di Sand

RODUZIONE

COLLABORAZIONE

ONDAZIONE

CCADEMIA

NCONTRI

Ingresso intero

Ridotto

over 65 e no a 25 anni

Studenti

Gratuità

L’Incanto dei Luoghi

ore 18.00

sarà possibile visitare il

giardino storico di Palazzo Fantini

Domenica 7 agosto ore 21.00

Chiostro del Carmine

Storia di un Gesù

Enrique Irazoqui e Il Vangelo secondo

Matteo di Pasolini

SOLISTI DELL’ORCHESTRA

FILARMONICA VITTORIO

CALAMANI

MASSIMO MERCELLI

auto

GUIDO BARBIERI

voce recitante

Musiche di J.S. Bach, Debussy, Nyman, Spinosa

Testo di Guido Barbieri e Fabiana Piersanti

COLLABORAZIONE

LAUTU

TIVAL

Ingresso intero

Ridotto

over 65 e no a 25 anni

Studenti

Gratuità

In caso di maltempo

Chiesa del Carmine,

Domenica 7 agosto ore 21.00

FORLÌ

Arena San Domenico

SOLISTI E ORCHESTRA

ITALIANA D’ARCHI

Musiche di Wieniawsky, Paganini,

ajkovskij

Ingresso gratuito

, no a esaurimento posti;

non è prevista prenotazione

Per info:

Lunedì 8 agosto ore 21.00

RUSSI

Giardino della Rocca “T. Melandri”

COLLABORAZIONE

ONCOR

NDREA

Ingresso con oerta libera

a favore della

Parrocchia di Tossignano e in memoria di

Don Tarcisio; non è prevista prenotazione

MUSICA POMPOSA

Mercoledì 10 agosto ore 21.15

CODIGORO

Parco S. Guido Abate, Abbazia di Pomposa

Festa Barocca

YOUNG MUSICIANS

EUROPEAN ORCHESTRA

DANIELA PINI

mezzosoprano

Musiche di J.S. Bach, Händel, Vivaldi

Ingresso gratuito

, no a esaurimento posti;

non è prevista prenotazione

In caso di maltempo

verrà data

comunicazione di nuova sede/data o

cancellazione attraverso i canali ERF

FORLÌ GRANDE MUSICA

Sabato 20 agosto ore 21.00

FORLÌ

Arena San Domenico

Beethoven secondo Liszt:

la Nona Sinfonia

MAURIZIO BAGLINI

pianoforte

Musiche di Beethoven/Liszt

Ingresso intero

Ridotto

over 65 e no a 25 anni

Studenti

Gratuità

In caso di maltempo

Duomo di Forlì,

piazza del Duomo

Orchestra Calamani

ph Jesus Lopez

Gershwin Quintet

Michelle Candotti

Young Musician European Orchestra

ph Davide Cerati

La Toscanini Next

ph Luca Pezzani

Martedì 23 agosto ore 21.00

FAENZA

Museo Carlo Zauli

MASSIMO FELICI

chitarra

Musiche di Brouwer, Castelnuovo-Tedesco,

Asencio, Dodgson, Giuliani, Cimarosa, Purcell

Ingresso gratuito

, no a esaurimento posti;

non è prevista prenotazione

L’Incanto dei Luoghi

ore 19.45

visita guidata al Museo Carlo

Zauli (prenotazione a ERF

Mercoledì 24 agosto ore 21.00

ALFONSINE

Giardino della Biblioteca Comunale

In memoria di Paola Bruni

FRANCESCO MARIA NAVELLI

pianoforte

Musiche di Scarlatti, Chopin, Ravel, Schubert

COLLABORAZIONE

ONDAZIONE

CCADEMIA

NCONTRI

Ingresso gratuito

, no a esaurimento posti;

non è prevista prenotazione

In caso di maltempo

Cinema Teatro

Gulliver, piazza della Resistenza 2

FORLÌ GRANDE MUSICA

Martedì 30 agosto ore 21.00

FORLÌ

Chiesa della Santissima Trinità

The Sounds of Wood

FULVIO FIORIO

auto

GABRIELE FIORIO

Musiche di J.S. Bach, Karg-Elert, Villa-Lobos,

Bellafronte, Piazzolla/Sammut, Gasparini

Ingresso gratuito

, no a esaurimento posti;

non è prevista prenotazione

COLLABORAZIONE

ONDAZIONE

CCADEMIA

NCONTRI

Ingresso gratuito

, no a esaurimento posti;

non è prevista prenotazione

FORLÌ GRANDE MUSICA

Lunedì 5 settembre ore 21.00

FORLÌ

Chiesa di Sant’Antonio Abate in Ravaldino

The Trumpet Shall Sound

VICENTE CAMPOS

tromba

SERGIO PEREZ

tromba

GIULIO MERCATI

organo

Musiche di Händel, Purcell, Lucchesi, Daquin,

Scarlatti, Vivaldi

Ingresso intero

Ridotto

over 65 e no a 25 anni

Studenti

Gratuità

CONCERTI AL MUSEO DIOCESANO

Martedì 6 settembre ore 21.00

Chiostro del Palazzo Vescovile

Breaking Screens

GABRIEL PROKOFIEV

compositore e electronics

ECUZIONE

TALIANA

COLLABORAZIONE

CCADEMIA

Ingresso intero

Ridotto

over 65 e no a 25 anni

Studenti

Gratuità

In caso di maltempo

Sala Grande del

Museo Diocesano, Piazza del Duomo 1

L’incanto dei luoghi

ore 19.45

visita guidata all’Appartamento

Rosso del Museo Diocesano

(prenotazione a ERF

FORLÌ GRANDE MUSICA

Mercoledì 7 settembre ore 21.00

FORLÌ

COLLABORAZIONE

CCADEMIA

Ingresso intero

Ridotto

over 65 e no a 25 anni

Studenti

Gratuità

Venerdì 9 settembre ore 21.00

Rocca Sforzesca

Colonne sonore da Oscar

LA TOSCANINI NEXT

ROGER CATINO

Fulvio e Gabriele Fiorio

ph Phototime

Gabriel Prokoev

Quartetto Noûs

ph Luca Pezzani

Giulio Mercati

ph Alberto Lòpez

CONCERTI A PAGAMENTO

CONCERTI A INGRESSO CON OFFERTA

21 giugno a Imola

Ingresso con oerta minima di

a favore delle

attività del Museo Diocesano; è vivamente consigliata

CONCERTI A INGRESSO GRATUITO

Non è prevista prenotazione, eccetto per:

19 luglio presso l’Aeroporto Marconi di Bologna

Business Lounge

Ingresso con prenotazione obbligatoria

3 settembre presso Villa La Babina

Ingresso con prenotazione obbligatoria

3 agosto

24 luglio a Forlì

Ingresso intero € 10 – Ridotto over 65 e no a 25

anni € 7 – Studenti no a 25 anni € 5

13 luglio e 3 agosto a Faenza

Ingresso € 7 – Prenotazione consigliata con posti

(mart-ven ore 9-18, lunedì e sabato ore 9-14)

7 agosto a Forlì

Ingresso gratuito, no a esaurimento posti

1 settembre a Faenza

Ingresso con oerta libera a favore delle attività

della Scuola di Musica Sarti

Gli spettatori over 65 e no a 25 anni

hanno diritto a

biglietti ridotti

Gratuità