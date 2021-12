(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 [Regione Emilia-Romagna]

Giunta Regionale – Agenzia di informazione e comunicazione

N. 1816/2021

Data 15/12/2021

All’attenzione dei Capi redattori

Covid-19. In Emilia-Romagna si rafforza la rete di tracciamento. La Regione decide nuove assunzioni a partire da inizio gennaio, in attesa che venga definito il contingente di personale militare destinato a potenziare il dispositivo. La campagna vaccinale si allarga: domani via alle somministrazioni nella fascia 5-11 anni

In servizio nuovi operatori sanitari per potenziare il sistema regionale di monitoraggio dei possibili contagi, fondamentale per contrastare il virus e in particolare nella scuola. Vaccinazioni 5-11 anni: oltre 15mila prenotazioni nei primi due giorni, a cui aggiungere i 40mila sms inviati dalla Ausl di Modena

Bologna – La Regione potenzia il sistema del tracciamento in Emilia-Romagna, anche attraverso l’assunzione del personale necessario. Una attività fondamentale per contrastare il virus. E in particolare nella scuola per garantire lezioni in presenza. Dai primi di gennaio, infatti, sarà rafforzata la rete dei sanitari che, nell’ambito delle azioni di contrasto alla pandemia da Civid-19, saranno impegnati a seguire la catena dei possibili contagi.

L’assessorato regionale alle Politiche per la Salute sta lavorando in tal senso, in attesa che si definisca, da parte della struttura del Commissario straordinario guidata dal generale Figliuolo, quale potrà essere l’apporto di personale militare che potrà essere impiegato sul tracciamento, anche in Emilia-Romagna.

L’assunzione di personale, spiega l’assessorato, avverrà in deroga al blocco delle assunzioni deciso nell’ambito del confronto in corso fra tutte le Regioni e il Governo, al quale è stato chiesto di garantire a pieno la copertura dei costi di gestione della pandemia, in quanto attività direttamente collegata alla lotta al Covid-19, quindi non rientrante nel blocco. Allo stesso modo del personale impegnato nella campagna vaccinale, che la Regione sta ulteriormente rafforzando con terze dosi e fascia 5-11 anni.

Lunedì scorso sono infatti state aperte le prenotazioni per la vaccinazione pediatrica e domani, giovedì 16 dicembre, inizieranno le somministrazioni.

Questa mattina, e quindi in sostanza nei primi due giorni, nella fascia 5-11 anni si sono avute 15.344 prenotazioni, cui si aggiungono gli oltre 40mila sms inviati dalla Ausl di Modena con la proposta di data per la somministrazione.

In dettaglio: 935 prenotazioni a Piacenza, 1.812 a Parma, 2.087 a Reggio Emilia, 5.863 a Bologna, 480 a Imola, 1.746 a Ferrara, 2.421 nel territorio della Ausl Romagna.

Tutti i comunicati sono online su https://notizie.regione.emilia-romagna.it

🔊 Listen to this