COMUNICATO REGIONE: CORONAVIRUS, L’AGGIORNAMENTO: SU OLTRE 10 MILA TAMPONI EFFETTUATI 35 NUOVI CASI POSITIVI, DI CUI 20 ASINTOMATICI DA SCREENING REGIONALI E ATTIVITà DI CONTACT TRACING. I GUARITI SALGONO A 23.874 (+9), L’81% DA INIZIO CRISI. NESSUN NUOVO CASO NELLA PROVINCIA DI FERRARA E A IMOLA E FORLì. DUE DECESSI

Coronavirus, l’aggiornamento: su oltre 10 mila tamponi effettuati 35

nuovi casi positivi, di cui 20 asintomatici da screening regionali e

attività di contact tracing. I guariti salgono a 23.874 (+9), l’81% da

inizio crisi. Nessun nuovo caso nella provincia di Ferrara e a Imola e

Forlì. Due decessi

Effettuati anche 1.335 test sierologici. I casi attivi a quota 1.4711

(+20), di cui circa il 93% con sintomi lievi in isolamento a casa.

Quattro (+1) i ricoveri in terapia intensiva, calano a 65 (-1) quelli

negli altri reparti Covid

Bologna – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna

si sono registrati 29.634 casi di positività, 35 in più rispetto a

ieri, di cui 20 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle

attività di contact tracing e screening regionali.

Oltre 10mila i tamponi effettuati da ieri. Un’azione di prevenzione e

controlli che ha portato all’individuazione degli asintomatici

attraverso tracciamento (8 casi); controlli a seguito di rientri

dall’estero (3), che in Emilia-Romagna prevedono l’effettuazione di due

tamponi naso-faringei nei 14 giorni di isolamento fiduciario; screening

nel comparto della logistica e della lavorazione carni (1); tamponi

pre-ricovero (6); screening con test sierologico (2 casi). Va

sottolineato che a 12 persone il tampone è stato fatto quando erano già

in isolamento.

Nei territori, nella provincia di Modena, degli 8 nuovi positivi, 4

sono legati al focolaio originato dalla giovane turista rientrata da

Riccione e gli altri sono contatti stretti di casi noti. In quella di

Piacenza, dove pure si sono registrati 8 casi, 5 riguardano controlli

su persone rientrate o in procinto di andare all’estero, 2 tamponi

pre-ricovero (uno al momento dell’ingresso in ospedale e uno in RSA), e

un caso estemporaneo di persona con sintomi. Infine, in provincia di

Rimini, su 6 nuovi casi, 5 sono contatti di un caso noto in ambito

famigliare, l’altro un caso estemporaneo di persona sintomatica.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle

richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in

regione.

I tamponi effettuati ieri sono 10.070, per un totale di 644.350. A

questi si aggiungono anche 1.335 test sierologici.

I guariti salgono a 23874 (+9): circa l’81% dei contagiati da inizio

crisi. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono

1.471 (20 in più rispetto a ieri).

Si registrano purtroppo due decessi: si tratta di una donna della

provincia di Bologna e di un uomo in quella di Ferrara.

Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che

non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono

complessivamente 1.402 (+20). Sono 4 i pazienti in terapia intensiva,

calano a 65 (-1 rispetto a ieri) quelli ricoverati negli altri reparti

Covid.

Le persone complessivamente guarite salgono dunque a 23.874 (+9

rispetto a ieri): 176 “clinicamente guarite”, divenute cioè

asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate

all’infezione, e 23.698 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti

perché risultate negative in due test consecutivi.

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono

non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la

diagnosi: 4.605 a Piacenza (+8 di cui 2 sintomatici), 3.765 a Parma

(+3), 5.092 a Reggio Emilia (+2), 4.126 a Modena (+8, di cui 7

sintomatici), 5.260 a Bologna (+4, di cui 2 sintomatici); 427 a Imola,

1.083 a Ferrara (invariato); 1.155 a Ravenna (+3 di cui 2 sintomatici),

992 a Forlì (invariato), 830 a Cesena (+1) e 2.299 a Rimini (+6, di cui

2 sintomatici)./ gia.bos.

