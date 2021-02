COMUNICATO REGIONE: CORONAVIRUS. L’AGGIORNAMENTO IN EMILIA-ROMAGNA: SU QUASI 32MILA TAMPONI EFFETTUATI, 1.724 NUOVI POSITIVI (5,4%). 1.489 I GUARITI. VACCINAZIONI: OLTRE 320MILA DOSI SOMMINISTRATE

(AGENPARL) – sab 20 febbraio 2021 Logo Regione

Emilia-Romagna

Giunta Regionale – Agenzia di informazione e comunicazione

Prot. N. 261/2021

Data 20/02/2021

All’attenzione dei

– Capi redattori

Coronavirus. L’aggiornamento in Emilia-Romagna: su quasi 32mila tamponi

effettuati, 1.724 nuovi positivi (5,4%). 1.489 i guariti. Vaccinazioni:

oltre 320mila dosi somministrate

Il 94% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con

sintomi lievi. L’età media nei nuovi positivi è di 40,8 anni. 23 decessi

Bologna – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna

si sono registrati 244.170 casi di positività, 1.724 in più rispetto a

ieri, su un totale di 31.943 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La

percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è

del 5,4%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa prima

fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti

delle residenze per anziani, gli ultraottantenni in assistenza

domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dagli

85 anni in su (dal 1^ marzo prenotazioni aperte anche per quelle dagli

80 agli 84 anni).

Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può

seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna

dedicato all’argomento,

https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica

anche quante sono le seconde dosi somministrate.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 320.555 dosi, cui

3.660 oggi; sul totale, 130.104 sono seconde dosi, e cioè le persone

che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati,

692 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact

tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi

450 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 762

sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 40,8 anni.

Sui 692 asintomatici, 413 sono stati individuati grazie all’attività di

contact tracing, 61 attraverso i test per le categorie a rischio

introdotti dalla Regione, 20 con gli screening sierologici, 12 tramite

i test pre-ricovero. Per 186 casi è ancora in corso l’indagine

epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 517 nuovi

casi, seguita da Modena (261); poi Rimini (179), Reggio Emilia (146),

Ravenna (118), Parma (112), Imola (109). Seguono Cesena (80), Ferrara e

Forlì (entrambe con 69 nuovi casi di positività), e infine Piacenza

(64).

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle

richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in

regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 16.881 tamponi molecolari,

per un totale di 3.271.027. A questi si aggiungono anche 636 test

sierologici e 15.062 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite sono 1.489 in

più rispetto a ieri e raggiungono quota 198.733.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 35.133 (+212

rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero

quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o

risultano prive di sintomi, sono complessivamente 33.058 (+220), il

94,1% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 23 nuovi decessi: 1 nel piacentino (un uomo di

73 anni); 3 nella provincia di Modena (tutti uomini, di 63, 72 e 87

anni); 6 in provincia di Bologna (4 donne: una di 72 anni, poi 3

imolesi di 76, 87 e 94 anni, quest’ultima deceduta a Ravenna; 2 uomini

di 78 e 88 anni, anche loro residenti a Imola); 5 a Ferrara (una donna

di 90 anni e 4 uomini, rispettivamente di 48, 71, 77 e 89 anni); 4 in

provincia di Ravenna (una donna di 45 anni e 3 uomini, rispettivamente

di 65 – deceduto però a Imola -, 76 e 82 anni); 1 in provincia di

Forlì-Cesena (una donna di 79 anni); 3 nel riminese (2 donne, di 87 e

88 anni, e un uomo di 81). Nessun decesso nelle provincie di Parma e

Reggio Emilia.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati

10.304.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 176 (-7 rispetto a

ieri), 1.899 quelli negli altri reparti Covid (-1).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così

distribuiti: 11 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 9 a

Parma (+1), 15 a Reggio Emilia (-2), 39 a Modena (invariato), 54 a

Bologna (invariato), 10 a Imola (-1), 14 a Ferrara (-2), 2 a Ravenna

(-1), 2 a Forlì (invariato), 6 a Cesena (-1) e 14 a Rimini (-1).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia,

che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui

è stata fatta la diagnosi: a Piacenza 19.544 (+64 rispetto a ieri, di

cui 40 sintomatici), 16.873 a Parma (+112, di cui 86 sintomatici),

31.499 a Reggio Emilia (+146, di cui 77 sintomatici), 42.652 a Modena

(+261, di cui 166 sintomatici), 49.244 a Bologna (+517, di cui 354

sintomatici), 8.409 casi a Imola (+109, di cui 59 sintomatici), 14.207

a Ferrara (+69, di cui 17 sintomatici), 18.331 a Ravenna (+118, di cui

52 sintomatici), 9.289 a Forlì (+69, di cui 60 sintomatici), 10.992 a

Cesena (+80, di cui 49 sintomatici) e 23.130 a Rimini (+179, di cui 72

sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 15

casi, positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone

molecolare. Inoltre, in seguito a verifica sui dati precedentemente

comunicati, è stato eliminato un caso in quanto giudicato non Covid-19.

/CV

Tutte le notizie su www.regione.emilia-romagna.it, i comunicati nella

sezione ‘Agenzia di informazione e comunicazione’.

🔊 Listen to this