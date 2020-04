(AGENPARL) – gio 30 aprile 2020 pazienti Covid-19

Da Piacenza a Rimini, il piano di rafforzamento messo a punto dalla

Regione ha portato complessivamente ad oggi a 4.382 posti letto

attivati per i pazienti Covid-19: 3.923 ordinari (21 meno di ieri) e

459 di terapia intensiva (stesso numero di ieri). Nel dettaglio: 534

posti letto a Piacenza (di cui 34 di terapia intensiva), 894 Parma (50

di terapia intensiva), 501 a Reggio Emilia (45 di terapia intensiva),

502 a Modena (70 di terapia intensiva), 1.024 tra Bologna e Imola, e

dunque nell’area metropolitana (138 terapia intensiva, di cui 8 a

Imola), 322 a Ferrara (38 di terapia intensiva), 605 in Romagna, di cui

84 per terapia intensiva. Nel dettaglio: 178 a Rimini (di cui 39 per la

terapia intensiva), 104 a Ravenna (di cui 14 per la terapia intensiva),

97 a Lugo (di cui 10 per la terapia intensiva), 24 a Faenza, al San

Pier Damiano Hospital; 89 a Forlì (di cui 10 per la terapia intensiva),

73 a Cesena (di cui 11 per la terapia intensiva) e 40 posti letto a

Villa Serena.

L’attività dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione

civile

Dispositivi di protezione individuale

Dal Dipartimento nazionale della Protezione civile sono arrivati oggi

ai magazzini dell’Agenzia regionale 520.000 mascherine chirurgiche,

80.000 mascherine ffp2, 100 camici chirurgici (da donazione), 18.000

provette per tamponi e 18.000 tamponi per campioni rinofaringei; il

materiale sarà distribuito secondo le necessità del sistema sanitario

regionale.

Sul sito del Dipartimento e del Ministero della Salute, sono aggiornati

i dati complessivi dei DPI e delle apparecchiature elettromedicali

distribuiti dalla Protezione Civile a Regioni e Province autonome,

attraverso il sistema informatico ADA (Analisi Distribuzione Aiuti):

https://bit.ly/3cSrAci

Personale sanitario volontario da altre Regioni

Dall’inizio dell’emergenza, sono pervenuti in Emilia-Romagna quattro

contingenti di infermieri (totale 69) e quattro di medici (totale 56).

Volontariato

Mercoledì 29 aprile sono stati 912 i volontari di protezione civile

dell’Emilia-Romagna impegnati nell’emergenza; dall’inizio delle

attivazioni del volontariato, si sono accumulate 36.103 giornate

complessive. Tra le attività più rilevanti, c’è il supporto ai Comuni

per l’assistenza alla popolazione (comprese le funzioni di segreteria e

logistica presso i COC dei Comuni); estesa su tutto il territorio

regionale, quest’attività ha coinvolto circa 600 volontari (fra cui 57

scout Agesci). C’è poi il supporto alle Ausl nel trasporto degenti con

ambulanze, nel trasporto campioni sanitari e tamponi, nella consegna di

farmaci (Cri e Anpas): 316 i volontari complessivi; nel parmense, in

Val di Taro, prosegue intanto la sanificazione dei mezzi di soccorso.

Altri volontari hanno svolto funzioni di segreteria e supporto

logistico presso i COC dei vari Comuni o presso le sedi dei

Coordinamenti provinciali; altri ancora sono stati impegnati

nell’implementazione di una struttura a uso sanitario davanti al

PalaPanini di Modena per rafforzare i presidi già presenti (punto per

prelievi sierologici). Infine, volontari del coordinamento provinciale

di Rimini sono stati impiegati nel montaggio della tenda davanti alla

casa di cura “Villa Maria”.

Drive Through e Pre-Triage

Sono 13 le strutture per effettuare i tamponi di verifica a chi è in

via di guarigione, approntate con il concorso dell’Agenzia e dei

coordinamenti provinciali del volontariato di protezione civile: da

tempo sono attive postazioni a Parma (2, l’ultima presso il Campus

universitario), Castelnovo ne’ Monti (RE), Guastalla (RE), due a Modena

(di cui una davanti al PalaPanini svolge gli screening sierologici

sulla popolazione), Bologna e Imola (BO), Cesena (FC), Forlì (FC),

Bagno di Romagna (FC), Rimini (RN) e Faenza (RA). Strutture che si

aggiungono a tutte la altre presenti sul territorio regionale allestite

dalle Aziende sanitarie.

Sono 34 i punti-di pre-triage attivi in E-R (11 davanti alle carceri,

23 per ospedali e cliniche): 3 in provincia di Piacenza (Piacenza

città, Fiorenzuola d’Arda e Castel San Giovanni); 3 in provincia di

Parma (Parma città, Vaio di Fidenza e Borgotaro); 3 in provincia di

Reggio Emilia (Reggio Emilia città, Montecchio e Guastalla); 5 in

provincia di Modena (Sassuolo, Vignola, Mirandola, Pavullo e Modena

città); 3 nella città metropolitana di Bologna (Sant’Orsola e Maggiore,

e a Imola); 2 in provincia di Ferrara (Argenta e Cento); 1 in provincia

di Forlì-Cesena (Meldola); 2 in provincia di Rimini (Rimini città, fra

cui quella appena montata davanti alla Casa di cura “Villa Maria”); 1

nella Repubblica di San Marino (la postazione davanti all’Ospedale di

Stato è composta dal pre-triage per i pazienti in ingresso e dalla

nuova tenda per gli screening sierologici alla popolazione).

Donazioni

I versamenti vanno effettuati sul seguente Iban:

contro il Coronavirus /CV

