COMUNICATO REGIONE: CORONAVIRUS. FINANZIATI DALLA REGIONE CON 3,1 MILIONI I PRIMI 30 PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO DI SOLUZIONI FINALIZZATE AL CONTRASTO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19. L’ASSESSORE COLLA:” UN NUOVO COLPO DEL BAZOOKA REGIONALE PER LA RIPARTENZA DELLA NOSTRA ECONOMIA”

(AGENPARL) – mer 20 maggio 2020 Denominazione mandatario Provincia sede progetto Comune sede progetto Titolo Contributo concesso

INNOVATIVO DISPOSITIVO DI

SANIFICAZIONE A

FUNZIONAMENTO

CONTINUATIVO CON

TECNOLOGIE DI RAGGI UV-C E

A.F. FRIGO CLIMA IMPIANTI S.R.L. Modena Bomporto 119.677,92 €

IONIZZAZIONE CON

APPLICAZIONE SU SISTEMI DI

CONDIZIONAMENTO DEI

VEICOLI FERROVIARI,

METROPOLITANI E TRAMVIARI

Maschere riutilizzabili DPI con

AERTECNICA S.P.A. Forlì-Cesena Cesena filtro monouso o dispositivo 118.208,00 €

NIV

PSICO-19: Pancreatic Stone

Protein in COVID-19 –

identificazione e validazione

della proteina Pancreatic Stone

AFERETICA S.R.L. Bologna San Giovanni in Persiceto 117.592,00 €

Protein (PSP) come marker di

diagnosi precoce di sovra-

infezioni batteriche in pazienti

affetti da COVID-19

SISTEMA AUTOMATICO DI

DIAGNOSTICA DELLA PRESENZA

Belabs Bologna Bologna 110.858,37 €

DI CONTAGIO – FAST COVID-19

IDENTIFIER

SaniRobot – Sviluppo di un

sistema di sanificazione

industriale autonoma basata su

BIOECOLOGY S.R.L. Reggio nell’Emilia Cavriago 120.000,00 €

piattaforma Robotica Mobile

per il contrasto dell’epidemia

Covid19

MASCHERINA FFP2 IN COTONE

C.T.F. SERVICE SRL Modena Mirandola 112.212,00 €

RIUTILIZZABILE – MIIT-007

Integrazione nelle soluzioni

CIMA per il ricircolo di denaro

contante – per il settore retail e

bancario – di soluzioni

tecnologiche avanzate per il

Cima S.p.A. Modena Mirandola 119.976,16 €

trattamento e la sanificazione

delle banconote, per garantirne

un sicuro utilizzo da parte degli

operatori e più in generale della

popolazione.

Denken Italia S.R.L. Forlì-Cesena Mercato Saraceno HEALTH POINT CARE 55.757,29 €

Generatore di OZONO

EGICON Srl Modena Mirandola 71.144,96 €

interoperabile per sanificazione

Sistema di purificazione

F.M. S.R.L. Reggio nell’Emilia Correggio 119.980,00 €

dell’aria sui luoghi di lavoro

AIRCARE-BOX: la sanificazione

Frigor Box International srl Reggio nell’Emilia Scandiano 120.000,00 €

ai tempi del COVID-19

Healthcare Water System

(HWS): la sanificazione

Gate Ferrara Ferrara innovativa, sicura e green per 100.612,82 €

gli ambienti sanitari e

ospedalieri

PRODUZIONE IN SERIE DI

MASCHERA FACCIALE

PROTETTIVA CON VISIERA

IMOLD S.R.L. Parma Parma 54.862,12 €

TRASPARENTE DA PROCESSO DI

STAMPAGGIO A INIEZIONE-

COMPRESSIONE

IGEA Controllo adozione norme

LIFETOUCH Parma Parma di contrasto alla diffusione 120.000,00 €

Covid

SAnitize

Sistema di gestione

Automatica di flotte di robot

MODIS CONSULTING S.R.L. Bologna Bologna 67.331,25 €

sanificatori tramite lampade

UVC con protocollo di

sanificazione programmabile

Sperimentazione, test e

realizzazione di pellicole

antibatteriche e antivirali

removibili da applicare alle

superfici per ridurre il rischio di

Nanoprom Chemicals Srl Reggio nell’Emilia Casalgrande contaminazione e garantire la 120.000,00 €

sicurezza delle persone sui

luoghi di lavoro in ambito

sanitario, clinico, sociale, nel

settore dei servizi e

dell’accoglienza.

ShowmotionHome, sistema

wearable per la riabilitazione e

NCS LAB S.R.L. Modena Carpi il monitoraggio domiciliare del 86.041,73 €

paziente con patologie

muscolo-scheletriche

LAVAGGIO TERMICO – DPI:

INNOVATIVO DISPOSITIVO PER

IL LAVAGGIO TERMICO DI

NILMA SPA Parma Parma DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 105.468,30 €

INDIVIDUALE UTILI ALLA

PROTEZIONE SANITARIA DA

COVID-19

Riconversione parziale e

produzione di mascherine ad

uso civile e sanitario, realizzate

NUOVA SAPI SRL Reggio nell’Emilia Rubiera mediante materiali sostenibili e 119.966,00 €

ecocompatibili, destinate alla

popolazione sia adulta che

pediatrica.

SAPIENT – SistemA a PressIonE

NegaTiva per ambulanze a

OLMEDO SPECIAL VEHICLES S.P.A. Reggio nell’Emilia Cavriago tutela del personale sanitario 119.986,14 €

nel trasporto di pazienti

potenzialmente infetti

Prevenzione del contagio per

lavoratori del settore logistico

Onit group srl Forlì-Cesena Cesena tramite sistemi di auto- 70.353,07 €

identificazione del prodotto

basati su computer-vision

TELEHEALTH – ASSISTENZA

PIKKART SRL Modena Modena 119.467,90 €

AMBULATORIALE DA REMOTO

Sviluppo Unità di Sanificazione

per applicazioni sanitarie (eg.

difesa da COVID 19) e diverse,

PRINTABLED S.R.L. Reggio nell’Emilia Reggio nell’Emilia 119.988,00 €

su sistema di trasporto tramite

irraggiamento monocromatico

UV LED a 275 nm

RAVASINI SOCIETA’ PER AZIONI IN BREVE: RAVASINI CLEAN: Covid Limiter Effective

Parma Fontanellato 119.916,00 €

S.P.A. and Ambient Neutral

Sistema di Sanificazione

RGN S.R.L. Reggio nell’Emilia Reggio nell’Emilia Universale dei dispositivi di 120.000,00 €

protezione individuale (SSUDPI)

Sviluppo di braccialetto

elettronico wireless per la

rilevazione e gestione da

remoto dei parametri vitali e

Righi Elettroservizi S.P.A. Forlì-Cesena Mercato Saraceno 44.441,83 €

del distanziamento del

personale, per la prevenzione

di malattie infettive in ambienti

di lavoro.

Riconversione strumentale-

procedurale, potenziamento,

ottimizzazione e validazione di

due laboratori avanzati interni,

al fine di garantire l’esecuzione

SAFE – S.R.L. Modena Mirandola 119.800,00 €

di test di conformità e

certificazione di dispositivi

medicali (mascherine e camici)

in maniera affidabile, sicura,

efficiente e tempestiva.

Sport Access 4.0: sistema di

controllo e gestione accessi agli

impianti sportivi con controllo

di temperatura, alert e

SPORTEAMS S.R.L. Firenze Bagno a Ripoli 119.700,00 €

monitoraggio del

mantenimento della distanza

sociale gestito attraverso l’App

Sporteams

NUOVO DPI ANTI COVID 19:

TEX TECH TECHNOLOGIES S.R.L. Reggio nell’Emilia Reggio nell’Emilia SCALDACOLLO PRODOTTO CON 89.477,60 €

FILATI TECNICI

STUDIO DEL PROCESSO

PRODUTTIVO PER LA

REALIZZAZIONE DI UNA

V-SHAPES SRL Bologna Calderara di Reno MACCHINA AUTOMATICA PER 120.000,00 €

IL CONFEZIONAMENTO DI GEL

DISINFETTANTE IN BUSTINE

MONODOSE V-SHAPES

Contributo totale concesso 3.122.819,46 €

