(AGENPARL) – sab 16 ottobre 2021 Provincia

Comune

Località

Nome scientifico

Nome comune

Tipologia di tutela

Bologna

Quercus pubescens

Roverella

Albero singolo

Bologna

Quercus pubescens

Roverella

Albero singolo

VIA BENASSI, DALL’INCROCIO

CON VIA PALAZZA

Bologna

LOCALITA’ DOLINA DELLA

SPIPOLA

VILLA DELLE ROSE – VIA

SARAGOZZA 228/230

Cedrus atlantica (Endl.)

Manetti ex Carrière

Bologna

Budrio

MEZZOLARA – VIA LUMACA 6

Platanus acerifolia (Aiton)

Willd.

Platano comune

Albero singolo

Bologna

Budrio

MADDALENA DI CAZZANO –

Platanus acerifolia (Aiton)

Willd.

Platano comune

Gruppo

Bologna

Castenaso

MARANO – VIA MARANO 27

Taxus baccata L.

Tasso

Albero singolo

Bologna

Crevalcore

CROCIALE – VIA ARGINE

Quercus robur L.

Farnia

Albero singolo

Bologna

Gaggio Montano

CAPANNA FORESTA

Quercus pubescens Willd.

Roverella

Albero singolo

Bologna

Imola

CIMITERO PIRATELLO – VIA

EMILIA PONENTE 22

Cedrus libani A.Richard

Cedro del Libano

Albero singolo

Bologna

Loiano

PALAZZO LOUP – VIA SANTA

MARGHERITA 21

Taxus baccata L.

Tasso

Albero singolo

Bologna

Pieve di Cento

VIA RUSTICANA 7

Populus nigra L.

Pioppo nero

Albero singolo

Bologna

Pieve di Cento

VIA RUSTICANA 7

Populus nigra L.

Pioppo nero

Albero singolo

Bologna

Porretta Terme

TRESANA – SENTIERO CAI

Castanea sativa Mill.

Castagno

Albero singolo

Ferrara

Berra

VIA ALBERANO 141

Populus canescens

(Aiton) Sm.

Pioppo canescente

Albero singolo

Ferrara

Ferrara

PALAZZO DEI DIAMANTI

Populus canescens

(Aiton) Sm.

Pioppo canescente

Albero singolo

Ferrara

Ferrara

PARCO MASSARI – CORSO

PORTA MARE

Cedrus libani A.Richard

Cedro del Libano

Albero singolo

Ferrara

Ferrara

PARCO MASSARI – CORSO

PORTA MARE

Celtis australis L.

Bagolaro

Albero singolo

Ferrara

Ferrara

BIBLIOTECA ARIOSTEA – VIA

SCIENZE 17

Ginkgo biloba L.

Ginco

Albero singolo

Forlì-Cesena

Forlimpopoli

VILLA PAOLUCCI – VIA

SELBAGNONE – VIA MELDOLA

Cedrus libani A.Richard

Cedro del Libano

Albero singolo

Forlì-Cesena

Forlimpopoli

VILLA PAOLUCCI – VIA

SELBAGNONE – VIA MELDOLA

Ginkgo biloba L.

Ginco

Albero singolo

Forlì-Cesena

Forlimpopoli

VIA STRADELLA DI

SANT’ANDREA 36

Cedrus atlantica (Endl.)

Manetti ex Carrière

Cedro dell’Atlante

Albero singolo

Forlì-Cesena

Forlimpopoli

VIA MONTANARA VICINALE

Quercus pubescens Willd.

Roverella

Albero singolo

Forlì-Cesena

Sogliano al

Rubicone

SAVIGNANO DI RIGO 60

Corylus colurna L.

Nocciolo di

Costantinopoli

Albero singolo

Modena

Fanano

LAGO DI PRATIGNANA

Fagus sylvatica L.

Faggio

Albero singolo

Modena

Fiorano

Modenese

VILLA CLOTILDE – VIA DANTE

ALIGHIERI

Quercus suber L.

Sughera

Albero singolo

Modena

Frassinoro

LAGACCIO DI BOCCASUOLO –

VIA SASSOROSSO

Rovere

Albero singolo

Modena

Modena

Modena

COMPLESSO DI SAN PAOLO –

VIA SELMI 67

Quercus ilex L.

Leccio

Albero singolo

Modena

Modena

VILLA OMBROSA – STRADA

VACIGLIO NORD 4

Taxodium distichum (L.)

Cipresso calvo

Gruppo

Modena

Modena

BAGGIOVARA – VIA JACOPO

DA POERTO SUD 490/2

Cedrus libani A.Richard

Cedro del Libano

Albero singolo

Modena

Pavullo nel

Frignano

CASA GALASSI

Sequoia sempervirens (D.

Don) Endl.

Sequoia

sempreverde

Gruppo

Modena

Pavullo nel

Frignano

PARCO COMUNALE – VIA

GIARDINI

Sequoiadendron

giganteum (Lindl.) J.

Buchholz

Sequoia gigante

Gruppo

Modena

Pavullo nel

Frignano

VERICA – VIA CA’ DI MARZO

Rovere

Albero singolo

Modena

Pavullo nel

Frignano

PARCO DUCALE

Calocedrus decurrens

(Torr.) Florin

Libocedro

Albero singolo

Modena

Zocca

COSTA DI MONTEOMBRARO –

VIA FONTANEDA 110

Castanea sativa Mill.

Castagno

Albero singolo

Parma

Colorno

REGGIA DI COLORNO

Zelkova carpinifolia (Pall.)

K. Koch

Olmo del Caucaso

Albero singolo

Parma

Felino

VILLA CAUMONT CAIMI – VIA

G. VERDI 12

Platanus acerifolia (Aiton)

Willd.

Platano comune

Albero singolo

Parma

Fontanellato

GHIARA – STRADA VECCHIA

DI BELLENA 44

Platanus acerifolia (Aiton)

Willd.

Platano comune

Albero singolo

Parma

Fontanellato

PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI

Platanus acerifolia (Aiton)

Willd.

Platano comune

Albero singolo

Parma

Monchio delle

Corti

FRATTE

Abies alba Mill.

Abete bianco

Albero singolo

Parma

Parma

PARCO DUCALE

Ulmus minor Mill.

Olmo campestre

Albero singolo

Parma

Parma

PALAZZO DUCALE

Platanus acerifolia (Aiton)

Willd.

Platano comune

Albero singolo

Parma

Tizzano Val

Parma

GRANDE FAGGIO

Fagus sylvatica L.

Faggio

Albero singolo

Parma

Platanus acerifolia (Aiton)

Willd.

Platano comune

Albero singolo

Parma

Sequoia sempervirens (D.

Don) Endl.

Parma

Ravenna

Bagnacavallo

PODERE PANTALEONE –

VICOLO PANTALEONE 1

Populus nigra L.

Pioppo nero

Albero singolo

Ravenna

Castel Bolognese

SERRA – VIA SERRA 4340

Quercus pubescens Willd.

Roverella

Albero singolo

Ravenna

Faenza

Reggio

Emilia

Castelnovo ne’

Monti

Reggio

Emilia

Correggio

CANOLO – VIOTTOLO DEL

MEDICO, 2

Quercus robur L.

Farnia

Albero singolo

Reggio

Emilia

Cedrus libani A.Richard

Rimini

Novafeltria

LE DOCCE – VIA VOLTA, 70

Rovere

Albero singolo

Rimini

Verucchio

Cupressus sempervirens

Cipresso comune

Albero singolo

Cedro del Libano

Albero singolo

Sequoia

sempreverde

Albero singolo

austrotyrrhenica Brullo,

Guarino & Siracusa

CONVENTO FRATI SANTA

CROCE – VIA CONVENTO 150

