(AGENPARL) – lun 07 marzo 2022 ๐Ÿด ๐— ๐—”๐—ฅ๐—ญ๐—ข, ๐—œ๐—ก ๐—ข๐—–๐—–๐—”๐—ฆ๐—œ๐—ข๐—ก๐—˜ ๐——๐—˜๐—Ÿ๐—Ÿ๐—” ๐—™๐—˜๐—ฆ๐—ง๐—” ๐——๐—˜๐—Ÿ๐—Ÿ๐—” ๐——๐—ข๐—ก๐—ก๐—” l’Associazione Pro Loco Fondi pubblicherร un nuovo webinar gratuito dal titolo “๐—น๐—ฒ ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—™๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ถ, ๐˜‚๐—ป ๐˜€๐—ฒ๐—ด๐—ฟ๐—ฒ๐˜๐—ผ ๐˜€๐˜ƒ๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ผ”.

Sul canale YouTube https://youtube.com/channel/UCtgWg3bhi3_e0MHpMyDAtXA e la pagina Facebook della Pro Loco Fondi.

Si parlerร del bellissimo quadro realizzato dal pittore belga Francois Joseph Navez che passรฒ per Fondi durante il suo viaggio in Italia e ne sveleremo i segreti.

Una tela su cui sono impresse scene di vita quotidiana di donne e che nasconde una storia avventurosa di donne forti e determinate. Per raccontare questa storia sarร con noi un’ospite speciale: Angela Pacchiarotti vice presidente dell’ Associazione Brigante Antonio Gasbarrone Sonnino LT.

LA FONDI CHE NON TI ASPETTI Una serie imperdibile – Pro Loco Fondi

LA STORIA

GLI ANTICHI MITI

IL TERRITORIO

LE NUOVE SCOPERTE

SANTI E PRODIGI

IL FOLKLORE E LE TRADIZIONI

I PERSONAGGI

OSPITI

Fondi, col suo vasto territorio ricco di meraviglie naturalistiche, ha una storia antichissima da raccontare che nel corso dei secoli si รจ arricchita di particolari inediti.