Acqua e governance globale: se ne parla alla presentazione del libro “Il senso della sete” di Fausta Speranza.

Solo lo0,5 per cento dell’acqua sulla Terra è utilizzabile come acqua dolce e il cambiamento climatico riduce l’accumulo di acqua terrestre di un centimetro ogni anno. Sono dati dell’Agenzia dell’Onu per la meteorologia che avverte: nel 2050 cinque miliardi di persone avranno problemi di accesso alle risorse idriche. Senza dubbio l’emergenza per la più essenziale delle risorse è la più grave tra quante vengono affrontate a Glasgow, alla 26esima Conferenza delle Parti della Convenzione quadrosul cambiamento climatico voluta dall’Onu (COP 26).

Per i leader mondiali la sfida non è solo quella di raggiungere accordi per contrastare il surriscaldamento globale, ma quella di ritrovare un nuovo equilibrio di collaborazione a livello internazionale. Per questo di acqua, di geopolitica e di diritto alla salute si parla nel libro di Fausta Speranza [Il senso della sete. L’acqua tra geopolitica, diritti, arte e spiritualità](https://www.infinitoedizioni.it/prodotto/il-senso-della-setelacqua-tra-geopolitica-diritti-arte-e-spiritualita/)che sarà presentato il prossimo venerdì 5 novembre a ROMA, presso la Sala Apollo di Palazzo Maffei Marescotti (via della Pigna 13/a), dalle 17:30 alle 18.30. Segue cocktail con degustazione di vino macedone.

Intervengono: Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione, Gianfranco Lizza, già Professore di geopolitica Università “Sapienza”, S. E. Ambasciatore Pasquale Ferrara (T.B.C.), S.E.R. il Cardinale Enrico Feroci.

Introduce e modera S. E. MarijaEfremova, Ambasciatore della Macedonia del Nord presso la Santa Sede. Sarà presente l’autrice del libro.

