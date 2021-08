(AGENPARL) – gio 26 agosto 2021 PRESSEMITTEILUNG

DIE POST- UND KOMMUNIKATIONSPOLIZEI GEGEN CYBER-

ANGRIFFE

hat eine wichtige interinstitutionelle Vereinbarung zum Schutz der

Netzwerke und IT-Systeme der Betreiber wesentlicher

Dienstleistungen in der Provinz Bozen unterzeichnet.

Bozen, den 26 . August 2021

In Übereinstimmung mit der sog. “NIS-Richtlinie” und den daraus

resultierenden Richtlinien des Innenministeriums zur Verhinderung und

Bekämpfung von Cyberangriffen, die die Bereitstellung wesentlicher

Dienste gefährden können, wurde heute in den Büros der Post-Filiale

Zentrum am Pfarrplatz Nr.13 in Bozen, seitens der Hauptabteilung der

Post-und Kommunikationspolizei Trentino-Südtirol eine wichtige

Absichtserklärung mit der Firma “Edyna Srl”, dem Hauptstromverteiler

der Provinz unterzeichnet.

Die heute unterzeichnete Vereinbarung ermöglicht es, das wichtige

Ziel zu erreichen, um das Einführen von Betriebsmodulen zu definieren,

die darauf abzielen, das Sicherheitsniveau der Netze und

Informationssysteme der im Provinzgebiet ansässigen Betreiber

wesentlicher Dienste (OSE-operatori di servizi essenziali) zu erhöhen.

Sowie einen stabilen Informationsaustausch mit dem Ziel, mögliche

Cyberangriffe zu verhindern und zu bekämpfen, um die

Versorgungssicherheit mit wesentlichen Diensten für die

Aufrechterhaltung und Entwicklung sozialer und / oder wirtschaftlicher

Aktivitäten von grundlegendem Interesse für die gesamte Bürgerschaft

zu gewährleisten.

