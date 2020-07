COMUNICATO POLIZIA DI STATO

(AGENPARL) – ven 31 luglio 2020 del 31 luglio 2020 ore 18.00

Viabilità Italia è riunita per il monitoraggio del traffico veicolare in questa ultima giornata del mese di luglio, contraddistinta da previsioni di traffico da bollino rosso.

Diverse le situazioni di traffico sostenuto che si registrano in queste ore con l´intensificazione in uscita dai grandi centri urbani. Alcuni disagi si sono registrati intorno al nodo bolognese ed al nodo di Genova ove la presenza di numerosi cantieri in autostrada con restringimenti della carreggiata ha determinato la formazione di rallentamenti della circolazione ed in alcuni casi di code a tratti.

Per agevolare gli spostamenti è attiva la limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5t, dalle ore 16.00 alle ore 22.00, sia per i trasporti nazionali che per quelli diretti o provenienti dall´estero. Per la giornata di domani, sabato 1° agosto, la limitazione alla circolazione per i mezzi pesanti sarà dalle ore 08.00 alle ore 16.00.

Lungo la rete stradale ed autostradale in gestione Anas, si segnala traffico in aumento in particolare sul GRA, sul tratto salernitano della A2 “Autostrada del Mediterraneo”, lungo la S.S. 16 in Puglia e sul Raccordo RA 14 in direzione Slovenia.

PREVISIONI METEOROLOGICHE

Un campo di alta pressione, presente sul Mediterraneo centro-occidentale, determina tempo stabile e soleggiato sull´Italia con temperature massime molto elevate su gran parte del Paese, pur in presenza di locale instabilità atmosferica pomeridiana o serale sui settori alpini e lungo la dorsale appenninica; domenica tali fenomeni risulteranno più intensi al Nord. Il vento assumerà come direzione prevalente quella settentrionale, seppur di intensità moderata, determinando da domenica una graduale flessione delle temperature, a partire dalle zone settentrionali e orientali del Paese.

Per sabato 1° agosto si prevedono isolati rovesci o temporali pomeridiani sui settori alpini, lungo la dorsale appenninica e nell´entroterra pugliese centro-meridionale. Tempo sostanzialmente stabile e soleggiato sul resto dell´Italia. Temperature massime in locale diminuzione su Puglia e Basilicata, con massime che resteranno elevate ovunque, fino a molto elevate su pianure e zone vallive interne del Paese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali.

Per domenica 2 agosto: si prevedono piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, al Nord e sull´Appennino centro-settentrionale, tendenti a diffuse nel pomeriggio sulle zone pianeggianti centro-occidentali del Nord. Temperature massime in diminuzione al Nord, con valori che resteranno comunque ancora elevati su tutto il Paese, fino a molto elevati sulle isole maggiori e sulle zone di pianura e vallive del Centro-Sud peninsulare. Vento sostenuto sulla Puglia meridionale e, in serata, sulla Sardegna.

CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI

Si raccomanda di evitare qualsiasi distrazione alla guida; mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede; moderare la velocità rispettando i limiti previsti; allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori e assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori. È vietato utilizzare i cellulari durante la guida senza vivavoce o auricolari. Fare soste frequenti, almeno ogni due ore di guida ininterrotta. Alcol e droghe sono incompatibili con la guida.

Si consiglia di prestare attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile disponibili lungo la rete autostradale; per le informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, il canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. pagina 640 e ss..

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l´evoluzione della situazione del traffico in tempo reale e consultabile anche su tutti gli smartphone e tablet grazie all´applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde 800.841.148.