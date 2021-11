(AGENPARL) – mar 30 novembre 2021 COMUNE DI FIORANO MODENESE

Ufficio Stampa

Comunicato Stampa 431 / 301121

Mostra d’Arte Collettiva

Ricavato in beneficenza. Dal 4 al 19 dicembre

Dal 4 dicembre, Mostra d’Arte Collettiva presso Villa Cuoghi (via Gramsci 32) a Fiorano Modenese. Organizzata da Associazione Parkinson Modena – ODV con la collaborazione di GS Libertas Fiorano ASD, la mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 16.00 alle 18.00, e solo sabato e domenica – oltre che di pomeriggio – anche al mattino, dalle 10.00 alle 12.00, fino al 19 dicembre.

Le opere esposte sono in vendita, e il 50% del costo sarà devoluto in beneficenza all’Associazione organizzatrice. Per accedere alla mostra è necessario essere muniti di green pass.

Fiorano Modenese, 30 novembre 2021

🔊 Listen to this