12 novembre 2021

Lavoro agile, audizione Treu – Politica attiva del lavoro e amministrazioni pubbliche, audizione Blangiardo – Mercoledì dalle 13.30 diretta webtvMercoledì 17 novembre, alle ore 13.30, la Commissione Lavoro della Camera svolge l’audizione di Tiziano Treu, Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza. Alle 14 audizione di Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’Istat, nell’ambito della discussione della risoluzione concernente la verifica dell’efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche.

