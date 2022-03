(AGENPARL) – mar 22 marzo 2022 COMUNE DI FIORANO MODENESE

Ufficio Stampa

Comunicato Stampa 423 / 220322

Lavori frana via Rio Salse

Investimenti per 180 mila euro. A breve anche l’intervento post-frana in via Nuova del Gazzolo

Come già anticipato in un precedente comunicato, sono iniziati ieri – 21 marzo 2022 – i lavori di ripristino stradale di via Rio Salse, tratto danneggiato da una frana. L’intervento, che costerà 180 mila euro, è finanziato completamente da fondi dello Stato, quindi non inciderà sulle casse comunali. I lavori dureranno circa 2 mesi, esattamente fino al 31 maggio 2022. Occorre prestare massima attenzione durante il transito in automobile; inoltre all’ingresso della Riserva, nella frazione di Torre delle Oche, sarà apposto un cartello informativo.