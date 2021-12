(AGENPARL) – gio 16 dicembre 2021 Ucraina: Duce “no a ingresso Ucraina nella Nato”

L’Ucraina è stata da sempre una culla della Russia, con legami storici, linguistici e culturali profondissimi. Negli ultimi tempi, però, la situazione è andata peggiorando”. Sono le parole di Alessandro Duce, docente di politica internazionale all’Università di Parma e ex parlamentare, nella sua ampia analisi della situazione geopolitica dell’est Europa pubblicata su beemagazine, rivista online del Gruppo The Skill.

“L’oggetto del contendere è la posizione che l’Ucraina potrà e dovrà assumere nel contesto delle relazioni europee a seguito del referendum del 1991, con cui ha scelto di uscire dall’Urss e di proclamarsi indipendente. Putin ha ritenuto che la esautorazione di un governo filorusso sia stata un atto di violenza di politica interna mentre, da parte occidentale, si è sottolineato il diritto alla totale sovranità. La situazione è degenerata fino all’annessione della Crimea alla Russia, con successive sanzioni da parte degli Stati Uniti e dall’Unione Europea, che starebbe esaminando quali potrebbero essere le reazioni in caso di pressioni da parte della Russia nei confronti di altri Stati. Oggi, le richieste di Mosca sono semplici: l’Ucraina non deve entrare nella Nato, non deve ospitare armamenti Nato e deve diventare una realtà cuscinetto, mettendo così in discussione la sovranità e l’indipendenza del Paese stesso.

