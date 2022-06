(AGENPARL) – sab 04 giugno 2022 “Cari concittadini, ci riferiscono e ce lo ha confermato il Sindaco in Consiglio, che un sostenitore esperto di contabilità pubblica ha offerto ed offre il suo apporto all’Ufficio ragioneria.

Ci domandiamo a quale titolo una persona estranea all’ente possa venire a contatto con i documenti, anche sensibili, della Ragioneria.

Ma quel sostenitore è per caso Il Dott. Loreto Verrelli?

Se così fosse ci sarebbe da preoccuparsi perché guarda caso il revisore del Conto Monica Picozza, organo terzo che deve vigilare sui conti del Comune, è collaboratrice di studio del Dott. verrelli.

È un caso che il suo parere di oggi è discordante rispetto a quello, sempre da lei fornito al commissario prefettizio, sugli equilibri di bilancio a Luglio 2021 ?

È doveroso cominciare ad avvertire le Autorità competenti.

Intanto consigliamo al Sindaco, a questo punto, di regolarizzare la posizione del Dott. Verrelli e nominarlo Assessore esterno al Bilancio.”

Lo dichiarano in una nota i consiglieri del Gruppo noi per Torrice Fabrizio De Santis, Valtere Tallini e Giammarco Florenzani.

🔊 Listen to this