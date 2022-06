(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 Bologna, 8 giugno 2022

Hera Luce diventa società benefit

La controllata del Gruppo Hera è tra le prime società di illuminazione pubblica in

Italia ad inserire nel proprio statuto sociale l’impegno di produrre benefici per i suoi

stakeholder, a riprova dell’attenzione della multiutility per lo sviluppo sostenibile e la

creazione di valore per territori e comunità servite

In un momento di emergenza climatica e di urgenze sociali come quello

attuale, il Gruppo Hera rafforza ulteriormente il suo impegno ventennale per lo

sviluppo sostenibile e la creazione di valore per territori e comunità servite,

trasformando in Società Benefit la controllata Hera Luce, tra i principali Hera Luce

operatori nazionali nel settore dell’illuminazione pubblica e leader nella



sostenibilità dei servizi di city lighting con soluzioni di efficienza energetica e di

economia circolare.

Non si tratta però di una vera rivoluzione per la multiutility con sede a Bologna,

bensì di un’ulteriore tappa del percorso intrapreso dal Gruppo Hera già lo

scorso anno, quando ha introdotto nel proprio Statuto Sociale, tra le prime

aziende in Italia, il concetto di “corporate purpose”, esplicitando gli obiettivi che

si prefigge di raggiungere nello svolgimento dell’attività di impresa e ribadendo

così la propria attenzione alla sostenibilità che la caratterizza fin dalla nascita.

L’Assemblea dei Soci di Hera Luce, infatti, ha approvato la trasformazione in

Società Benefit (ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208)

con la modifica dell’articolo 3 dello Statuto, inserendo la finalità di “operare in

modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone,

comunità, territorio e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e

associazioni ed altri portatori di interesse”. Una scelta che Hera Luce ha

intrapreso su base volontaria, tra le prime in Italia nel settore dell’illuminazione

pubblica: grazie a questa modifica statutaria, la trasparenza e i benefici per i

portatori d’interesse entrano definitivamente nel suo DNA societario.

Tre le finalità specifiche di beneficio comune che Hera Luce intende

perseguire: contribuire alla prosperità delle comunità locali in cui l’azienda

opera mediante la progettazione e realizzazione di modelli sostenibili, resilienti

e innovativi di sviluppo urbano per approcciare gli interventi sulle città (Hera

Luce for smart circular city/land); perseguire la neutralità di carbonio agendo

le fonti rinnovabili; guidare la transizione verso un modello di economia

le fonti rinnovabili; guidare la transizione verso un modello di economia

circolare.

