Gruppo collaborazione Camera-Knesset: solidarietà a Israele

I componenti del Gruppo di collaborazione parlamentare tra la Camera dei deputati e la Knesset esprimono piena solidarietà a Israele e condividono la denuncia della Comunità ebraica italiana: “pensarla come Hamas – come apparso in recenti dichiarazioni – significa condividere gli ideali di un’organizzazione terroristica che vorrebbe eliminare lo Stato di Israele, fatto gravissimo e inaccettabile”. Hamas è infatti considerata un’organizzazione terroristica anche dalla UE e ben 3 articoli del suo statuto fanno riferimento alla distruzione di Israele. Le dichiarazioni di chi condivide quelle idee lasciano sbalorditi per la violenza che sposano: continuano a lanciare messaggi di odio, in un momento nel quale prosegue un percorso avviato dagli accordi di Abramo, un processo al quale sarebbe importante per tutti la partecipazione palestinese, violentemente osteggiata proprio da Hamas. Chi condivide i valori dello Stato di diritto, della democrazia e della tutela dei diritti umani non può richiamarsi ad organizzazioni che fanno della violenza la loro bandiera. Il Gruppo di collaborazione parlamentare è presieduto dal deputato Paolo Formentini, e composto dai deputati Emilio Carelli, Emanuele Fiano, Paolo Lattanzio e Andrea Orsini.

