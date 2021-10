(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 Green pass, Confindustria Servizi HCFS: primo test ok

Green pass, Mattioli (Confindustria Servizi HCFS): «Nei Servizi il primo giorno di certificato obbligatorio trascorre senza problemi»

«Il comparto dei Servizi supera molto bene il primo test con l’avvio dell’obbligatorietà del certificato vaccinale, dimostrando la maturità del settore, il senso di responsabilità di imprese e lavoratori che non si sono mai fermati durante la pandemia e continueranno a lavorare prendendosi cura del Paese assicurandone la ripartenza». Lo dichiara Lorenzo Mattioli, Presidente di Confindustria Servizi HCFS, federazione confindustriale che raccoglie le associazioni di imprese del facility, pulizie e sanificazione, lavanderie industriali e dispositivi di protezione individuale e ristorazione collettiva.

