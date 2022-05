(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 Senatore Francesco Giacobbe: Anthony Albanese il primo leader di origine italiana di un paese anglosassone

“Sono molto soddisfatto per i risultati in Australia dove il Partito Laburista ha vinto elezioni” – dichiara il senatore Francesco Giacobbe -. ” Sarà il leader del partito Anthony Albanese a formare il nuovo governo” – continua il Senatore – per i Laburisti australiani è il ritorno al governo dopo 9 anni di opposizione. I 17 milioni di elettori hanno cosi decretato la sconfitta, forse annunciata, del primo ministro Scott Morrison.

” La nostra comunità ha un motivo in più per essere orgogliosa, oltre alle origini italiane Anthony rappresenta anche quell’integrazione di un Paese multiculturale qual’è l’Australia, un Paese che premia l’eccellenza senza nessun retaggio politico culturale” – chiude il senatore Francesco Giacobbe -.

Anthony Albanese – che ha votato a Marrickville, alla periferia di Sydney, dove vive – ha 59 anni, papà di Barletta (….ha conosciuto il papà italiano solo… a 46 anni!) e mamma australiana di origini irlandesi. È il primo leader di origine italiana di un paese anglosassone.

