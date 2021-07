(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 Fucecchio, un’ordinanza vieta l’uso di bottiglie di vetro e lattine in occasione della finale degli europei di calcio

Sarà consentito solo l’utilizzo di bottiglie in plastica senza tappo. La gara sarà trasmessa su maxischermo in Piazza Montanelli

FUCECCHIO, 9 LUGLIO 2021. In occasione della finale del Campionato europeo di calcio tra Italia e Inghilterra, che a Fucecchio sarà visibile anche su un maxischermo in Piazza Montanelli grazie all’organizzazione della Pro Loco, il sindaco Alessio Spinelli ha emesso un’ordinanza che vieta su strade e piazze l’utilizzo di bottiglie e contenitori di latta o vetro (sono ammesse soltanto le bottiglie di plastica con formato uguale o inferiore a 50 cl. prive di tappo) nonché di qualsiasi oggetto potenzialmente contundente. Il divieto sarà in vigore dalle ore 12 di domenica 11 fino alle 4 di lunedì 12 luglio. Sarà quindi vietata la detenzione e allo stesso tempo l’abbandono dei suddetti oggetti su aree pubbliche.

L’ordinanza si è resa necessaria per garantire la sicurezza e una migliore tutela della pubblica incolumità in occasione di un evento che prevede la presenza e il raggruppamento di un numeroso pubblico.

Carlo Paci

